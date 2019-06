I Sony Xperia XZ3 | XZ2 | XZ2 Compact e XZ2 Premium si aggiornano con le patch di giugno

Ecco come potrebbe essere un Sony Xperia con sei fotocamere sul retro : Nell'ultimo anno il numero di fotocamere montate sugli smartphone in media è aumentato in maniera considerevole e anche Sony ha deciso di seguire questo trend L'articolo Ecco come potrebbe essere un Sony Xperia con sei fotocamere sul retro proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti con patch di sicurezza in arrivo su Sony Xperia 1 e Huawei P30 Pro : Sony ha avviato il rilascio di un aggiornamento software, il primo, che riguarda il nuovo top di gamma Xperia 1

Le patch di maggio arrivano sui Sony Xperia XA2 e Xperia 10 mentre con Sony Xperia 1 torna il supporto HDMI : Sony ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per i Sony Xperia XA2, XA2 Ultra e XA2 Plus e per i Sony Xperia 10 e 10 Plus. Ecco tutti i dettagli

Stiamo provando Sony Xperia 1 : ecco i top e flop da sapere : Volete un piccolo assaggio di Sony Xperia 1? ecco tre buoni motivi per comprarlo e altrettanti per stargli alla larga

Gli smartphone Sony hanno portato tante innovazioni negli anni e ora c'è Sony Xperia 1 : Sony ha il merito di avere introdotto nel mondo degli smartphone diverse novità nel corso degli anni e in occasione del lancio di Sony Xperia 1 ce lo ricorda

Sony Xperia 1 disponibile all'acquisto in Italia sul sito ufficiale con Style Cover Touch inclusa : Sony Xperia 1 è disponibile all'acquisto in Italia tramite il sito ufficiale del produttore: il prezzo è sempre di 949 euro, ma include una Style Cover Touch in omaggio intonata al colore dello smartphone.

Smartphone Sony Xperia 1 in Italia dall’11 giugno a meno di mille euro : Sony Xperia 1, lo Smartphone top di gamma con schermo ispirato dalle TV Bravia, sarà in vendita in Italia a partire dall’11 giugno, ed è prenotabile presso diversi punti vendita sia fisici sia online. Fin dall’annuncio al al Mobile World Congress 2019 questo prodotto ha attirato l’attenzione per il suo schermo fuori dal comune: un modello OLED Ultra Wide 4K (1.644 x 3.840 pixel) da 6,5 pollici, con l’insolito rapporto di forma ...

Sony Xperia 1 sbarca su Amazon Italia a poco meno di 1000 euro : Presentato allo scorso Mobile World Congress, Sony Xperia 1 è uno di quei prodotti che si distingue dalla massa e ora è in preordine su Amazon Italia a un prezzo di quasi 1000 euro!

Sony Xperia 1 - lo smartphone con la tecnologia delle mirrorless pro : Il nuovo dispositivo top di gamma della casa giapponese arriverà in Italia a giugno. Non coste poco. Ma offre alcune soluzioni che Sony ha già adottato sulle camere della serie Alpha

TIM introduce nel proprio listino Sony Xperia 10 - OPPO Reno e Samsung Galaxy A70 : TIM si prepara a introdurre tre nuovi smartphone nel proprio listino "Scegli il tuo smartphone": OPPO Reno, Sony Xperia 10 e Samsung Galaxy A70.

Sony Xperia Ace ufficiale : finalmente uno smartphone compatto di fascia media resistente all'acqua : Sony Xperia Ace è un nuovo smartphone compatto di Sony con Snapdragon 630, Schermo da 5 pollici FullHD+ e certificazione IP65/IP68.

Si fa vivo per mano di OnLeaks Sony Xperia 20 - mostrando di poter razionalizzare Xperia 10 : L'aspetto che contraddistingue gli attuali smartphone di Sony, compreso il top di gamma Xperia 1, lo si ritroverà anche su Sony Xperia 20

Sony Xperia 1 : prezzo - uscita e scheda tecnica. Le caratteristiche : Sony Xperia 1: prezzo, uscita e scheda tecnica. Le caratteristiche Su Amazon Italia è apparso improvvisamente e quasi in maniera inaspettata. Xperia 1 è il nuovo top di gamma dell’azienda Sony. Lo scorso febbraio il dispositivo era stato presentato al MWC insieme all’Xperia 10 e Xperia 10 plus. Amazon Germania aveva paventato l’ipotesi di un prezzo vicino ai 1000€. All’inizio sembrava un prezzo eccessivo ma le ...

Sony Xperia 2 potrebbe spostare la fotocamera e avere questo design : Ecco come potrebbe essere Sony Xperia 2, il prossimo top di gamma del produttore nipponico: sono già spuntati render e video a 360 gradi che ne svelerebbero il design e alcune caratteristiche.