scuolainforma

(Di mercoledì 12 giugno 2019) L’estate è arrivata: i pomeriggi afosi sembrano interminabili, la noia assale quando in televisione va in onda per la millesima volta la replica di quel telefilm che hai già visto almeno dieci volte, i libri da leggere sono finiti…che? Un’ottima idea sarà tenere ben allenata la mente, un ottimo modo per passare il tempo e per riuscire a non impigrirsi sul divano sotto il getto fresco del condizionatore. Ecco quindi una serie di idee e diper intrattenersi in estate, anche e soprattutto quando si va al, sotto l’ombrellone. Tutte le proposte che troverete di seguito non solo saranno semplici da reperire, ma vi occuperanno anche pochissimo spazio in valigia, un elemento di non trascurabile importanza quando si parte per le vacanze. Per evitare che la mente diventi eccessivamente pigra, seppur considerato che in estate il riposo è fondamentale, ecco una ...

scuolainforma : Giochi matematici: i migliori da fare al mare - MazaraNews : Premiati tre studenti dell’I.I.S.S. Liceo “G.G.Adria-Ballatore” di Mazara, in occasione della XXIX olimpiade dei gi… - Pierlui16185562 : @borghi_claudio Poi la moneta ha preso il volo ed ora, attraverso i marchingegni matematici che somigliano più a pr… -