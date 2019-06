Casting di Cineworld Roma per un docufilm e per ' Joe and the others' di Luca Fortino

Casting di Cineworld per 2 nuovi film e di Endemolshine per 'La Pupa e il Secchione' : Casting tuttora in corso, curati da Cineworld Roma, per due progetti cinematografici della massima importanza. Sono inoltre aperte le selezioni per quanti intendono partecipare in qualità di concorrenti al ritorno in TV del noto talent dal titolo La Pupa e il Secchione, che verrà poi trasmesso dai canali di Mediaset. Cineworld Roma Sono attualmente in corso le selezioni, a cura di Cineworld Roma per la realizzazione di due importanti progetti di ...

Casting di Cineworld Roma per 2 film e di un noto brand di Yacht per un video aziendale : Sono attualmente tuttora aperte le selezioni, curate da Cineworld Roma, per realizzare due nuovi importanti film, e quelli di un noto brand di produzione di Yacht per la realizzazione di un video aziendale. Due nuovi film Per realizzare una nuova importante produzione cinematografica, sono attualmente in corso i Casting a cura di Cineworld Roma finalizzati alla ricerca di un uomo di origine francese e di età compresa tra 40 e 55 anni per la ...

Casting di Cineworld Roma per un nuovo film e di Lost Movement per vari spettacoli : Selezioni aperte per la ricerca di comparse, a cura di Cineworld Roma, per un nuovo film da girare in Puglia. Casting aperti anche per la compagnia di danza Lost Movement (Milano) per alcuni spettacoli. Cineworld Roma Per la realizzazione di un interessante film, Cineworld Roma cerca varie comparse. Le riprese verranno poi effettuate nelle zone di Monopoli e di Brindisi nel mese di giugno. In particolare, la richiesta in questione è attualmente ...

Casting di Cineworld Roma per due serie TV e dell'Aquafan per video pubblicitari : Sono attualmente aperti i Casting, a cura dell'agenzia Cineworld Roma, per la ricerca di varie figure per la realizzazione di due serie televisive. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di giovani ambosessi per realizzare la campagna pubblicitaria video per il 2019 del parco acquatico Aquafan di Riccione. Cineworld Roma La nota agenzia di Casting Cineworld Roma cerca per la realizzazione di una serie televisiva bambini di età ...

Casting per cinema e tv a cura di Cineworld Roma e per un corto di produzione indipendente : Selezioni attualmente in corso, a cura della nota agenzia Cineworld Roma, per la realizzazione di varie e interessanti produzioni televisive e cinematografiche. A tale proposito, si cercano sia figuranti generici che speciali. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori per realizzare un importante cortometraggio di produzione indipendente, le cui riprese verranno poi effettuate, agli inizi del prossimo mese di maggio, a Verona. Cineworld ...