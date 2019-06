Ascolti TV | Martedì 11 giugno 2019. La Nazionale al 32.6% : Lorenzo Insigne (da Facebook) Su Rai1 l’incontro per le Qualificazioni ai Campionati Europei 2020 Italia-Bosnia Erzegovina hanno conquistato 7.453.000 spettatori pari al 32.6% di share. Su Canale 5 La Luce sugli Oceani ha raccolto davanti al video 1.913.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 Alla Ricerca di Jane ha interessato 934.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Una Ragazza e il suo Sogno ha catturato ...

Ascolti Tv Martedì 11 giugno su Rai 1 Italia – Bosnia domina con 7 - 4 milioni e 32.5% : Ascolti Tv Martedì 11 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Italia – Bosnia qual Europeo 2020 – Rai 1 – 7.45 milioni e 32.5%La luce sugli oceani – Canale 5 – 1.91 milioni e 9.7%Una ragazza e il suo sogno – Italia 1 – 1.61 milioni e 7.6%#Cartabianca – Rai 3 – 1.14 milioni e 5.9%Freedom – Rete 4 – 1.04 milioni e 5.3%Alla ricerca di Jane – Rai 2 – ...

Ascolti TV | Martedì 4 giugno 2019. The Voice chiude al 10.8%. Rai 1 13.7% - Canale 5 11.4% : The Voice - Gigi D'Alessio e Carmen Pierri Su Rai1 Volevamo andare Lontano – Bella Germania ha conquistato 2.835.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 La Casa di Famiglia ha raccolto davanti al video 2.457.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 la finale di The Voice of Italy ha interessato 1.710.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Italia 1 Godzilla ha catturato l’attenzione di 1.116.000 ...

Ascolti TV | Martedì 28 maggio 2019. La Partita del Cuore 12.5% - Avatar 10.4% - Room 10.1% - The Voice 9.7% : La Partita del Cuore - Paolo Belli Su Rai1 La Partita del Cuore ha conquistato 2.776.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale 5 Room ha raccolto davanti al video 2.110.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 1.867.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Avatar ha catturato l’attenzione di 1.930.000 spettatori (10.4%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.080.000 ...

Ascolti TV | Social Auditel 28 maggio 2019 : The Voice e La Partita del Cuore i Trending Topics più seguiti del martedì sera - più di 100.000 Tweet a testa : Social Auditel 28 maggio 2019: The Voice of Italy e la Partita del Cuore i programmi più twittati della serata. martedì Social all’insegna delle reti Rai. The Voice of Italy e la Partita del Cuore vanno in testa al Trend Topic con oltre 100.000 Tweet a testa. Su Rai 2, il talent condotto da Simona ...

Ascolti martedì 21 maggio - The Voice (10.6%) tra Come un Gatto in Tangenziale (17.5%) e Rush (10.3%) : Ascolti Tv Martedì 21 maggio(articolo in aggiornamento)Come un Gatto in Tangenziale – Canale 5 – 3.78 milioni e 17.5%Rush – Rai 1 – 2.36 milioni e 10.3%The Voice – Rai 2 – 2.05 milioni e 10.6%diMartedì – La7 – 1.6 milioni e 7.5%Il Segreto – Rete 4 – 1.82 milioni e 7.3% Una Vita Rete 4 – 1.36 milioni e 6.5%#Cartabianca – Rai 3 – 1.29 milioni e 6.4%300 – Italia 1 ...