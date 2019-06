Addio Enrico Nascimbeni | è morto il giornalista e cantautore

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Si è spento improvvisamente la notte dell’11 giugno a Milano, probabilmente a causa di un malore,, scrittore, cantante, poeta e autore di canzoni. Aveva 59 anni. Un anno fa aveva denunciato un’aggressione da parte di un gruppo di neofascisti., chi è Era nato a Verona il 20 novembre 1959 ed era figlio di Giulio(1923-2008),culturale del “Corriere della Sera” per quasi 50 anni e conduttore della rubrica “Tuttolibri” sulla Rai dal 1967 al 1975.aveva stretto un’amicizia con ilRoberto Vecchioni e ha collaborato con lui in vari brani tra i quali “Vincent” e “L’ultima notte di un vecchio sporcaccione” interpretata con Vecchioni durante il Premio Tenco nell’edizione del 2003. Inizia la propria carriera come ...

repubblica : Enrico Berlinguer, 35 anni fa l'addio al leader più amato del Pci [news aggiornata alle 21:48] - repubblica : Enrico Berlinguer, 35 anni fa l'addio al leader più amato del Pci #EnricoBerlinguer - repubblica : Enrico Berlinguer, 35 anni fa l'addio al leader più amato del Pci -