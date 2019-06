A New York omaggio a Primo Levi | Se questo è un uomo letto in 30 lingue

“Se questo è un uomo” di Primo Levi letto in più di 20 lingue : l’omaggio a New York : A 100 anni dalla nascita di Primo Levi, l'autore torinese sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti, la Public Library di New York gli dedica un reading di circa otto ore. Più di 40 autori si alterneranno nella lettura integrale e in più lingue di "Se questo è un uomo", la terribile testimonianza che l'autore scrisse tra il 1945 e il 1947.Continua a leggere

Niente monopattini a New York : Mentre invadono le città di mezzo mondo lì sono ancora vietati, a causa delle preoccupazioni sulla sicurezza, ma alcuni politici locali vogliono provare a cambiare le cose

Schianto elicottero a New York : esclusa ipotesi terroristica : Ieri 10 giugno alle 14,00 ora locale di New York, un elicottero Augusta A109E, si è schiantato su un edificio di 53 piani nei pressi di Time Square. Il velivolo si è abbattuto sul tetto del grattacielo alto 230 metri dopo forse avere tentato un atterraggio di emergenza. L'unica vittima è stato il pilota che è morto nello Schianto. Il grattacielo contro cui si è distrutto il velivolo è conosciuto con il nome di Axa Equitable Center e al suo ...

Elicottero contro grattacielo a New York - identificato il pilota : Tim era un veterano dei cieli : È stato identificato il corpo del pilota dell'Elicottero che si è schiantato contro il tetto di un grattacielo alto 50 piani a New York, nel cuore di Manhattan: si chiamava Tim McCormack ed era un esperto pilota, addestrato, che da anni lavorava per Daniele Bodini, fondatore di origine italiana dell'immobiliare American Continental Properties Group. È l'unica vittima dell'incidente.Continua a leggere

L’Iran ha revocato il permesso di lavoro al corrispondente del New York Times da Teheran - Thomas Erdbrink : L’Iran ha revocato il permesso di lavoro al corrispondente del New York Times da Teheran, Thomas Erdbrink. La notizia risale a febbraio ma il New York Times ha deciso di renderla pubblica solo ieri. Secondo il quotidiano americano, il ministero degli

Il New York Times non pubblicherà più vignette che parlano di politica : Il New York Times ha annunciato che a partire dall’1 luglio non pubblicherà più vignette che parlano di politica. La decisione è stata presa dopo che ad aprile il giornale aveva ricevuto molte critiche per aver pubblicato, sulla sua versione

Nebbia e pioggia a New York : elicottero si schianta contro grattacielo - identificato il pilota : identificato il corpo del pilota dell’elicottero che si è schiantato su un grattacielo di Manhattan, a New York: si chiamava Tim McCormack ed aveva avvertito i controllori del traffico aereo di avere problemi durante il volo a causa di Nebbia e pioggia. L’elicottero è registrato a nome di una società denominata American Continental Properties Inc. “Stiamo piangendo per la perdita di Tim McCormack che ha volato per noi negli ...

New York - elicottero cade su un grattacielo a Manhattan : morto il pilota. Cuomo : non aveva permessi per volare lì : Un elicottero è caduto sul tetto di un grattacielo a New York, all'incrocio al 787 della Settima Avenue, nel cuore di Manhattan. Il velivolo al momento dell'impatto ha preso fuoco: gli...

Schianto elicottero a New York - i testimoni : "Sembrava l'11 settembre" : Il palazzo che trema. Il fumo. L’ordine in tutti gli uffici di non ammassarsi per le scale. Lo Schianto dell’elicottero Augusta A109E sul grattacielo vicino a Times Square, alle 13.45, ha fatto rivivere a migliaia di persone l’incubo dell′11 Settembre, fantasma con cui i newYorkesi convivono ogni giorno. “Ero al 29 piano - racconta un impiegato della banca Bnp-Paribas - ci ho messo un’ora per scendere sul ...

