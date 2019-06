Vi faccio vedere io | sono di Palermo! | vittoriese denunciato a Modica

Finals NBA – La frustrazione di Klay Thompson : “torno in Gara-4! Non ce la faccio a vedere Curry giocare così e non poterlo aiutare” : Out per infortunio in Gara-3, Klay Thompson è pronto a rientrare in Gara-4: la guardia dei Golden State Warriors ha esternato tutta la sua frustrazione provata nell’assistere a Gara-4 dalla panchina Quella di Klay Thompson è stata una delle assenze più pesanti di Gara-3 per i Golden State Warriors. La franchigia bi-campione NBA ha sofferto in difesa contro Kawhi Leonard e compagni, non riuscendo a difendere il fattore campo e ...