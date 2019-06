Ustionato da liquido | grave un bimbo di 8 mesi

ilgiornale

(Di martedì 11 giugno 2019) Giorgia Baroncini L'incidente è avvenuto in un'area di servizio lungo l'autostrada A1. Il piccolo era con i genitori quando gli sarebbe caduto addosso delbollente Si trovava con i genitori all'interno di un'area di servizio lungo l'autostrada A1 quando gli sarebbe caduto accidentalmente addosso delbollente. Undi ottoè stato così trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma. Subito dopo l'incidente con ilbollente, il piccolo stato soccorso dall'eliambulanza del 118 che lo ha trasportato in volo al centro grandi ustionati. Ilha infatti riportato ustioni all'addome e alle gambe e si trova ora ricoverato in gravi condizioni nel centro specializzato. Come riporta Piacenzasera, pare che il neonato sia rimastoa causa di una pietanza rovente. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri all'interno dell'area di ...

Gazzettino : #a1, bimbo di 8 mesi ustionato da liquido al ristorante dell'area di servizio: grave - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #a1, bimbo di 8 mesi ustionato da liquido al ristorante dell'area di servizio: grave - leggoit : #bimbo di otto mesi grave in ospedale: «Ustionato in un #autogrill». Travolto da liquido bollente -