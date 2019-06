Piacenza | bimbo di otto mesi ustionato in un Autogrill | è grave

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato ieri pomeriggio in provincia di, precisamente sull'autostrada A1, nei pressi di Fiorenzuola, dove undi appenaè rimastomentea causa di un liquido bollente che, in maniera del tutto accidentale, gli è caduto addosso. Al momento non sono note le cause del drammatico incidente, ma quel che è certo è che il piccolo si trovava con i genitori. L'area di servizio in questione, gestita dalla società, si chiama Arda. La famigliola aveva deciso di rifocillarsi presso il suddetto bistrot, ma nessuno avrebbe mai potuto pensare che di lì a poco si potesse verificare una tragedia del genere. Un'azione rientrante nella routine quotidiana di tante persone che, inaspettatamente, potrebbe costare la vita a un neonato....

