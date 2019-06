L' ultima corsa di Gabe Grunewald commuove la rete

Corsa salvezza - l’ultima giornata è uno spettacolo : tutte le combinazioni : Come nel migliore dei film, il campionato italiano ha deciso di regalarci le grandi emozioni nel finale, all’ultimo giro di boa. Weekend di spettacolo, il prossimo. I risultati di ieri, infatti, tengono ancora tutto aperto per quanto riguarda la Corsa alla Champions e alla salvezza. E ne vedremo delle belle. Alla faccia di chi pensava che, con lo Scudetto conquistato dalla Juve già da tempo e con due posti in B già decisi, la Serie A ...

Corsa Champions - 4 squadre per due posti : ultima giornata da brividi : La Corsa Champions così come quella salvezza si deciderà all’ultimo respiro: 38^ giornata da brividi con 4 squadre in lotta per due posti. Mai negli ultimi anni è stato tutto così aperto. Finale thrilling per Atalanta, Inter, Milan e Roma, con due di queste che andranno ai gironi di Champions League e due che invece verranno relegate all’Europa League. Tutto può ancora succedere, persino 4 squadre a 66 punti. In tutto questo, ...

Matelica e Sangiustese corsare - Serie D all'ultima curva : Sivilla, in gol per la Recanatese La cronaca di Recanatese " Santarcangelo. La partita è avvincente fin dalle prime battute. Olivieri alza troppo la mira, mentre Sprecacè chiude lo speccio in uscita ...

Giro di Turchia 2019 : Caleb Ewan stacca tutti nell’ultima particolare tappa ad Istanbul - corsa a Großschartner : Arrivo particolare nel centro di Istanbul per quanto riguarda l‘ultima tappa del Giro di Turchia 2019. L’ultimo chilometro insidiosissimo ha visto la sfida tra i due migliori velocisti del gruppo: Sam Bennett ha anticipato i tempi, Caleb Ewan lo ha raggiunto e staccato, centrando il secondo successo nella corsa. Ad imporsi in classifica generale è l’austriaco Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), davanti all’azzurro ...