Luca Salerno | il conduttore del Tg2 pubblica e poi cancella vignetta “omofoba” | scoppia

(Di martedì 11 giugno 2019) L’evoluzione della sinistra? Dal contadino degli anni cinquanta, passando per l’operaio degli anni settanta, dall’intellettuale (con l’Unità sottobraccio) degli anni Novanta, fino alla drag queen del 2019. Questa la“satirica” del disegnatore Mario Improta retwittata da uno dei conduttori del Tg2,, che ha creato un gran polverone sui social. Molti utenti contestano il tweet parlando di, rispondono con parolacce rivolte alRai, e segnalano di non voler più spendere euro per il canone. FQ Magazine Video di famiglia travolta da una valanga diventa virale come denuncia per il clima. Ma è una fake news: è clip di un film del 2014 “Un giornalista del Tg2 usa il suo account twitter con unasquallida e denigratoria”, afferma il capogruppo Pd ...

Aggiornamento: il prode giornalista del TG2, Luca Salerno, dopo aver condiviso la vignetta omofoba stamane su Twitter e aver…