In Italia il mercato dei media in calo | internet supererà stampa

Calciomercato Lazio - si punta sugli Italiani : Darmian nel mirino [DETTAGLI] : Calciomercato Lazio – La Lazio cerca rinforzi sulle fasce. Il nome forte è quello di Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United anche se la pista sembra complicata. Simone Inzaghi vorrebbe giocatori pronti su entrambe le fasce. Il profilo di Darmian era stato seguito già a gennaio, ora l’affare può sbloccarsi per diversi motivi: il primo, la volontà del giocatore (deciso a tornare in Italia); il secondo, la voglia di ...

Calciomercato Juventus – Emerson impressiona con l’Italia : può arrivare insieme a Sarri : Emerson Palmieri stuzzica l’interesse della Juventus: i bianconeri bussano nuovamente alla porta del Chelsea dopo la richiesta relativa a Maurizio Sarri La Juventus è a caccia di tasselli importanti per sistemare la difesa, non solo al centro, reparto nel quale Chiellini e Bonucci possono ancora reggere adeguatamente, ma soprattutto sulle fasce. Se a destra Cancelo non sembra dare garanzie difensive, a sinistra Alex Sandro, ogni ...

Nazionale - Barella - Zaniolo - Chiesa e gli altri : la giovane Italia brilla anche nel calciomercato : I motivi per cui gli azzurri sono tornati nelle vetrine del calciomercato sono essenzialmente due. Il primo è che la loro qualità è cresciuta. Ed è cresciuta perché, finalmente, viene considerata e quindi coltivata sia dal ct Mancini che dalle società. Il secondo motivo è l' esigenza di Italianità d

Da Mercatone Uno a Whirlpool alla ex Ilva : cosa insegna la settimana nera dell'industria Italiana : La settimana nera dell'industria italiana. Così verrà ricordata. La sequenza di episodi – alcuni noir, tutti critici – mostra la debolezza del tessuto produttivo italiano. Si parte lunedì con la procura di Milano che formula l'ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta per la Shernon Holding. Si chiude lunedì con la Whirlpool di Napoli. In mezzo ci sono: Knorr, Arcelor Mittal, Fca-Renault. ...

Agricoltura : Ismea - cresce mercato assicurativo in Italia : Roma, 7 giu. (LabItalia) - Dopo il calo registrato negli ultimi anni, il mercato assicurativo agric[...]

Salva una donna nell'esplosione al mercato - ora rischia di dover lasciare l'Italia : La storia di un ambulante, 39enne senegalese, che lancia un appello chiedendo il rinnovo del suo permesso di soggiorno

Cresce il mercato assicurativo agricolo in Italia : mercato assicurativo agricolo: dopo il calo registrato negli ultimi anni, il mercato assicurativo agricolo agevolato in Italia Cresce del 5% nel 2018

Addio PSG - Buffon si mette sul mercato : offerte sorprendenti per il portiere Italiano : Tra i club interessati all’ex portiere del PSG c’è anche il Barcellona, che vorrebbe affiancarlo a Ter Stegen L’esperienza al Paris Saint-Germain è terminata, Gigi Buffon però non ha nessuna intenzione di ritirarsi. I 41 anni di età non sono un problema, l’ex Juventus si sente ancora in forma per continuare la propria carriera, per questo motivo continua a vagliare le offerte pervenute sul suo tavolo. Anne-Christine ...

Auto - giù mercato Italia : -1 - 2% a maggio : 23.38 Ancora un segno meno per il mercato delle Auto in Italia. A maggio sono state immatricolate 197.307 vetture, l'1,2% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, comunica il Mit. Nei primi cinque mesi dell'anno le immatricolazioni sono state 910.093, il 3,8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. Male anche Fca:il Gruppo ha immatricolato a maggio 51.798 Auto, il 6,09% in meno dello stesso mese del 2018. La quota è in calo ...

Mercato Italiano - Di nuovo in calo le immatricolazioni : -1 - 19% a maggio : A maggio il Mercato italiano dell'auto torna in territorio negativo dopo il timido segnale di ripresa lanciato ad aprile con una crescita delle immatricolazioni dell'1,47%. Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, lo scorso mese le immatricolazioni sono state 197.307, l'1,19% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Aprile rappresenta, dunque, un'eccezione in un quadro di sostanziale negatività come dimostrato ...

Dal 3 giugno su SportItalia la maratona calciomercato : oltre 1.000 ore di diretta : Per il quattordicesimo anno consecutivo Sportitalia (visibile gratuitamente e in chiaro sul canale 60 del Digitale terrestre e disponibile anche al 225 della piattaforma satellitare Sky) dedica alla sessione estiva del calciomercato una maratona che terrà compagnia a tifosi e appassionati dal 3 giugno al 2 settembre, giorno di chiusura delle trattative. Una no-stop lunga […] L'articolo Dal 3 giugno su Sportitalia la maratona calciomercato: ...

Ciclismo - Carapaz al comando del Giro d’Italia : le prestazioni dell’ecuadoriano scatenano il mercato : Il corridore della Movistar è al centro di numerose indiscrezioni di mercato, che vorrebbero il Team Ineos sulle sue tracce Richard Carapaz è senza dubbio la sorpresa più bella di questo Giro d’Italia, il corridore della Movistar guida la classifica generale in quest’ultima settimana di corsa, tenendosi stretto la Maglia Rosa. Lapresse Le sue prestazioni non sono passate inosservate agli occhi degli altri team, che adesso ...

Il calciomercato del giorno – Tutte le trattative : il Real Madrid guarda in Italia - Jardim allontana il Milan : Il calciomercato del giorno – Sergio Ramos medita di lasciare il Real Madrid, che pensa già al sostituto. Secondo ‘As‘ i Blancos andranno alla ricerca di un difensore di alto livello perché presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con i soli Varane, Militao, Nacho e Vallejo potrebbe essere un rischio vista la debolezza difensiva mostrata quest’anno. Nella lista dei desideri madrileni tra i primi posti c’è il centrale ...

Mercatone Uno dichiara fallimento : negozi chiusi in tutta Italia senza preavviso : «Licenziati via Whatsapp» : La catena della grande distribuzione controllata dalla Shernon Holding dichiara fallimento, la rabbia di sindacati e clienti. Giovedì 30 maggio era previsto l’incontro al Ministero