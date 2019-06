wired

(Di martedì 11 giugno 2019) (immagine: Pixabay) Alla fine della scorsa settimana,haalcune funzionalità dicomunemente adoperate per rintracciare e aiutare a catturare i criminali di, i pedofili e altre tipologie di persone malintenzionate. Il social network di Menlo Park haalcuneche sono state a lungo accessibili tramite la graph search, ossia unache permette di accedere a contenuti pubblici degli utenti difficilmente raggiungibili tramite l’uso tradizionale di parole chiave di(un buon esempio è la possibilità di trovare video pubblici in cui è stato taggato uno specifico utente di, o dire chi ha messo “mi piace” a una specifica pagina in una determinata area). Tale decisione non è stata annunciata pubblicamente, rivela Buzz News, pertanto molti esperti dei diritti umani, giornalisti e utenti esperti si sono detti ...

antocalderone : Facebook ha disattivato opzioni di ricerca usate per combattere i crimini di guerra. E adesso? - morganstcrk : e non smetto da quel momento di controllare facebook ?? io che il profilo di facebook l’avevo disattivato per quanto… - marekxel : Ho disattivato il mio account Facebook ed eliminato l'app finalmente -