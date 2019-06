E3 2019 nel segno di Marvel’s Avengers | primo trailer e uscita da Square Enix

E3 2019 : Marvel's Avengers si mostra nel primo spettacolare trailer gameplay : Marvel's Avengers si mostra per la prima volta di fronte ai fan di tutto il mondo grazie a un trailer che mostra anche diverse scene di gameplay e che ci permette di vedere con i nostri occhi l'ultima fatica di Crystal Dynamics.Shaun Escayg, game director del progetto ha parlato di single-player e co-op all'interno di una interpretazione completamente inedita dei Vendicatori. Gli Avengers si trovano di fronte a un mondo che li accusa di aver ...

E3 2019 : acrobazie e zombie si mostrano nel nuovo video di gameplay di Dying Light 2 : Durante la conferenza di Square Enix è apparso anche un nuovo video di gameplay dedicato a Dying Light 2, il nuovo survival horror in prima persona, sviluppato da Techland.Come il primo capitolo anche in questo nuovo titolo dovremo cercare di sfuggire agli zombie sfruttando l'ambiente che ci circonda. Il nostro protagonista infatti sarà in grado di fare parkour tra i vari edifici.Di seguito potete dare uno sguardo al video di gameplay.Leggi ...

E3 2019 : El Hijo unisce stealth e atmosfere spaghetti western nel nuovo trailer : Uno dei giochi artisticamente più interessanti tra quelli mostrati al PC Gaming Show è indubbiamente El Hijo, un progetto di Honig Studios che unisce due fonti di ispirazione sicuramente particolari.A delle meccaniche stealth che ci vedono controllare un bambino di appena sei anni si uniscono atmosfere tipicamente da spaghetti western. Il nostro piccolo protagonista dovrà cercare di ricongiungersi con la madre e si affiderà all'astuzia e ...

Un Posto al Sole : anticipazioni 10 – 14 giugno 2019. Nel cast anche Luca Capuano : Luca Capuano Ennesima new entry ad Un Posto al Sole. La soap di Rai3 con le sue numerose storie da oltre 23 anni rappresenta un vero e proprio ufficio di collocamento per tantissimi attori, coinvolti per periodi più o meno lunghi sul set partenopeo. Tra gli ultimi arrivati nella grande famiglia di Upas figura Luca Capuano. L’attore, già noto al pubblico televisivo per aver preso parte a fiction di successo come Le Tre Rose di Eva, ...

E3 2019 : un nuovo trailer ci porta nel mondo alieno di Age of Wonders : Planetfall : Se avere a che fare con dei dinosauri dotati di laser è uno dei vostri sogni allora Age of Wonders: Planetfall potrebbe rivelarsi il gioco perfetto per voi.Ci troviamo alle prese con uno strategico a turni con meccaniche tipiche dei 4X ma anche con un combattimento che ci porta decisamente più vicino all'azione. Le battaglie più brevi possono durate appena 5 minuti mentre le più lunghe possono durare più di 30 minuti.Ecco il nuovo trailer del ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Italia quarta in qualificazione nel Team Mixed - strada in salita per le azzurre verso Tokyo : Si è aperto ufficialmente anche per le donne il Campionato del Mondo 2019 di Tiro con l’arco a ‘s-Hertogenbosch (Olanda) con lo svolgimento delle qualificazioni dell’arco olimpico femminile valevole sia per la gara individuale che per quella a squadre. La selezione Italiana è riuscita ad ottenere la qualificazione per tutti i tabelloni principali di ricurvo, anche se la strada verso il pass olimpico per Tokyo 2020 si è ...

Triathlon - World Series Leeds 2019 : Angelica Olmo si conferma la miglior azzurra - punti pesanti nella corsa verso Tokyo : Ieri a Leeds si è tenuta la tappa britannica delle World Triathlon Series, che hanno visto le gare maschile e femminile su distanza olimpica: 1500 metri a nuoto, 36.2 km in bici e 10 km di corsa. Anche l’Italia era al via con quattro triatleti in una competizione che ha messo in palio punti pesanti in ottica Tokyo 2020. L’Italia ha schierato al via quattro atleti, in una manifestazione così importante, dato che siamo all’inizio ...

Grande Fratello 2019 : diciannovesima finale nella storia del format. Ecco tutti gli ascolti : Ilary Blasi e Walter Nudo - GF Vip 2018 Con la proclamazione del nuovo vincitore, si chiude anche il Grande Fratello 2019, sedicesima edizione della classica versione Nip (anche se quest’anno c’erano concorrenti più o meno noti, come ad esempio Francesca De Andrè, ex naufraga all’Isola dei Famosi), diciannovesima in assoluto considerando anche le tre edizioni Vip. Ma l’ultimo verdetto spetta all’Auditel: in quanti ...

Bufale : "enorme asteroide impattera' la Terra nel 2019" - cosa c'e' di vero : Nelle ultime ore sta circolando sui social network la notizia secondo cui un enorme asteroide colpirà la Terra tra pochi mesi, nel 2019. Ovviamente vi diciamo subito che si tratta di una falsa...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Mauro Nespoli convince ed è 6° in qualificazione - Italia solo 12^ nella gara a squadre : Sono cominciati questa mattina i Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco a ‘s-Hertogenbosch (Olanda) con le qualificazioni dell’arco olimpico maschile. Le 72 frecce di ranking round non sono state esaltanti per l’Italia specialmente in ottica gara a squadre e di conseguenza qualificazione olimpica a Tokyo 2020. A livello individuale c’è invece da evidenziare l’ottima prestazione di Mauro Nespoli, sesto ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Mediaset a +5 - 4% - Enel a -1 - 4% - 10 giugno 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in lieve rialzo. Sul listino principale bene Fca, Tenaris e Buzzi. Male invece Enel

Con il Cuore nel nome di Francesco 2019 dove vedere diretta tv - streaming - replica : CON IL Cuore NEL nome DI Francesco 2019 dove vedere. Stasera lunedì 10 giugno 2019 si terrà la nuova edizione dell’evento benefico condotto da Carlo Conti e che verrà trasmesso in diretta dalla Rai. Saranno tantissimi gli ospiti musicali che si avvicenderanno sul palco per invitare i propri fan a dare il proprio contributo e sensibilizzare le persone verso chi è più in difficoltà. Ecco di seguito orari, dove vedere la diretta in tv e ...

Con il Cuore nel nome di Francesco 2019 : cantanti e anticipazioni : CON IL Cuore NEL nome DI Francesco 2019 cantanti. Torna stasera in tv lunedì 10 giugno su Rai 1 l’evento benefico che si terrà nella piazza Inferiore della Basilica di San Francesco ad Assisi. Ecco di seguito ospiti e cantanti presenti. DOVE VEDERE DIRETTA TV E STREAMING Con il Cuore nel nome di Francesco 2019: cantanti e anticipazioni La serata benefica giunta alla 17° edizione sarà condotta ancora una volta da Carlo ...

Vela - ottimo il bottino raccolto dagli azzurri nelle World Cup Series 2019 : Coccoluto oro nel Laser Standard : La spedizione di Marsiglia regala ottimi risultati alla Nazionale Italiana, che chiude con l’oro di Coccoluto nel Laser Standard Un’altra medaglia d’oro si aggiunge al già ricco paniere italiano della trasferta marsigliese della Finale di World Cup Series 2019, è quella di Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza) nel Laser Standard. Già primo in classifica sabato, è stato premiato con la medaglia d’oro domenica, dopo che il ...