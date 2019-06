E’ morta Valeria Valeri | aveva 97 anni

ilfogliettone

(Di martedì 11 giugno 2019) Alle 5,30 di questa mattina, 11 giugno, si e' spenta, all'eta' di 97, la popolare attrice, fra le piu' importanti interpreti brillanti a teatro e inrecenti anche di tante fiction tv come Un Medico in Famiglia. A dare il doloroso annuncio la figlia, Chiara Salerno, avuta dall'attore Enrico Maria Salerno. I Funerali si svolgeranno domani, 12 giugno, alle ore 11,30 alla Chiesa degli Artisti di Roma in Piazza del Popolo., pseudonimo diTulli era nata a Roma l'8 dicembre 1921 e sin dalla meta' degliquaranta ha calcato ininterrottamente il palcoscenico, diventando una delle presenze storiche del teatro italiano del dopoguerra. Tanti i sodalizi celebri con Alberto Lupo nel '63-'64 e soprattutto tra la fine degli'60 e i primi'70 con Alberto Lionello con cui recita in tante commedie brillanti. E' stata in teatro in coppia con ...

repubblica : È morta Valeria Valeri, una vita sul palcoscenico. Poi la tv con Gian Burrasca e 'Un medico in famiglia' - VanityFairIt : Ci lascia la grande attrice che, fra il teatro di prosa, doppiaggio al cinema e sceneggiati in tv, ha scritto un nu… - repubblica : È morta Valeria Valeri, una vita sul palcoscenico. Poi la tv con Gian Burrasca e 'Un medico in famiglia' [news aggi… -