Amazfit Bip 2 è ufficiale | con ECG | batteria da 200 mAh e Bluetooth 5

Non bastano Amazfit Bip Lite e Verge 2 : altri 10 indossabili nei prossimi mesi : Vi avevamo parlato in questo articolo di Amazfit Bip Lite, il nuovo smartwatch di Huami dalla durata e dal prezzo irresistibili, che ha già dimostrato di essere stato messo nel mirino dagli utenti europei, che non aspettano altro che un cenno da parte della casa circa la sua commercializzazione (che purtroppo non è ancora stata confermata, ci teniamo a precisarlo). L'11 giugno sarà poi la volta dell'attesissimo Amazfit Verge 2, cui seguiranno ...

Si presenta il nuovo Amazfit Bip Lite : prezzo incredibile e batteria eterna : Se avete amato i prodotti Huami, non potrete fare diversamente con il nuovo Amazfit Bip Lite, versione economica dell'ormai conosciuto smartwatch Amazfit Bip, contraddistinto da tanta autonomia in più. Dal punto di vista estetico i due prodotti sono pressoché uguali: a cambiare è la batteria, visto che l'ultimo arrivato avrà la capacità di durare fino a 45 giorni dall'alto dei suoi 200mAh, rinunciando però al modulo GPS, non incluso su Amazfit ...

Amazfit Bip Lite è ufficiale con autonomia da record e prezzo aggressivo : Dopo Amazfit verge Lite, Huami presenta anche Amazfit Bip Lite, che migliora l'autonomia, a spese del modulo GPS, e riduce il precco.

Amazfit Bip - Verge e Stratos sono in promozione sul sito ufficiale : Gli smartwatch Amazfit Bip, Verge e Stratos sono in promozione sullo store ufficiale, dove potrete trovare un'ampia selezione di accessori.

Cercate Amazfit Bip - Verge e altri smartwatch Amazfit? Ecco dove comprarli in offerta : Siete pronti per l'estate? Potete farvi aiutare da questa selezione di smartwatch Amazfit in offerta oggi con codici sconto esclusivi.

Amazfit Bip Assistant permette di controllare la riproduzione di musica e video con dei tocchi sullo smartwatch : Amazfit BIP Assistant è un'applicazione che permette di controllare la riproduzione di musica e video usando lo smartwatch. L'app offre la possibilità di personalizzare il numero di tocchi necessari per passare alla traccia musicale successiva, mettere in pausa o andare alla traccia precedente, inoltre è possibile personalizzare il ritardo tra i tocchi multipli.

Amazfit Bip si aggiorna con la lingua italiana e l'ID chiamante : L'ultima versione di Mi Fit, oltre a un nuovo look grafico e a varie caratteristiche di Mi Band 4, ha portato con sé un nuovo aggiornamento firmware per Amazfit Bip che introduce due attesissime novità.