A caccia del campo magnetico interstellare | una delle forze più potenti in natura

Qualificazioni Europei calcio 2020 - Italia-Bosnia : azzurri a caccia del poker di vittorie per avvicinarsi alla meta : L’Italia va a caccia del poker nelle Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, la nostra Nazionale è reduce da tre vittorie consecutive e punta al quarto sigillo per compiere un altro passo importante verso la rassegna continentale. Gli azzurri hanno mostrato i muscoli sabato sera quando hanno espugnato Atene con un roboante 3-0, l’affermazione contro la Grecia in trasferta ha alzato notevolmente il morale all’interno dello ...

Napoli : record di furti in casa a Chiaia - caccia alla banda delle false colf georgiane : Dopo la gang delle donne rom arriva la banda delle georgiane. Sono sempre le stesse, dovrebbero essere quattro o cinque - gli agenti del commissariato San Ferdinando in queste ore stanno visionando...

Calcio - Mondiali U20 2019 Italia-Ucraina : gli azzurrini di Nicolato per la storia. A caccia della finalissima : Adesso non è il momento di smettere di stupire. Paolo Nicolato e il suo manipolo di ragazzi sono pronti a spingersi lì dove nessuno in precedenza era mai arrivato: alla finale del Mondiale Under 20 di Calcio. Dopo aver superato il Mali 4-2 nei quarti di finale, al termine di una partita rocambolesca decisa in gran parte dal talento di Andrea Pinamonti, sulla strada degli azzurrini ora si pone un nuovo ostacolo: l’Ucraina. Una nazionale ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : Venezia e Sassari a caccia del tricolore. La Reyer prova a fermare l’inarrestabile Dinamo : Non poteva che esserci la Reyer Venezia tra Gianmarco Pozzecco ed il suo primo Scudetto da allenatore. Nel destino del tecnico della Dinamo Sassari in questa stagione c’è assolutamente la squadra veneta. Proprio contro la Reyer è avvenuto il debutto di Pozzecco sulla panchina sarda ed è stata sempre Venezia l’ultima squadra capace di battere Sassari, prima della clamorosa striscia di ventidue successi consecutivi tra campionato e ...

LIVE F1 - GP Canada 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale. Vettel e la Ferrari a caccia della vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Canada (9 giugno) – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La classifica del Mondiale piloti – La classifica del Mondiale costruttori Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Canada 2019, settima prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Montreal, dedicato alla memoria del mai dimenticato Gilles Villeneuve, la ...

LIVE Italia-Canada pallanuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA : Setterosa a caccia della semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della manifestazione – La presentazione della manifestazione – Il programma della gara – La presentazione della gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Canada, incontro valido per i quarti di finale della Super Final della World League di pallanuoto femminile: inizia la fase ad eliminazione DIRETTA a Budapest in Ungheria, dove il ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Francia-Corea del Sud - le padrone di casa a caccia del successo nel Parco dei Principi : E dopo le tante parole, ora è il momento del pallone. Prenderanno il via quest’oggi i Mondiali 2019 di Calcio femminile. Una rassegna iridata attesissima in cui si preannuncia un seguito record per la disciplina ed un livello decisamente più alto rispetto alla rassegna iridata in Canada di quattro anni fa. Una competizione molto importante per il movimento femminile che vorrà mettersi in mostra, sfruttando la vetrina mediatica, per ...

Astrofisica : il satellite PLANCK dell’ESA a caccia di anomalie cosmiche : Il satellite PLANCK dell’ESA è ancora a caccia di prove in grado di spiegare le anomalie legate al segnale in polarizzazione del fondo cosmico a microonde, anomali che invece sono state riscontrate nel segnale in temperatura. Gli ultimi risultati della missione – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – derivano da un’analisi della polarizzazione della radiazione del fondo cosmico a microonde, la luce più antica del cosmo, ...

Allarme nei cieli - aereo non risponde : decolla caccia dell’Aeronautica e lo scorta al confine : Il cosiddetto scramble, l'ordine di decollo immediato, è scattato nel pomeriggio di mercoledì alla base aerea di Istrana, nel Trevigiano. Un aereo civile decollato da Roma e diretto in Germania aveva perso ogni contatto radio con gli operatori addetti al controllo del traffico aereo. Il caccia lo ha avvicinato e identificato scortandolo fino al confine.

F1 - GP Canada 2019 : Ferrari a caccia della prima vittoria stagionale su una pista favorevole - ma Mercedes rimane favorita : Settimo round stagionale alle porte per il Mondiale di Formula 1, che si sposta a Montreal per il Gran Premio del Canada 2019 in programma da venerdì 7 a domenica 9 giugno. Si corre sul circuito “Gilles Villeneuve”, collocato nel Parc Jean-Drapeu sull’isola di Notre-Dame e inaugurato nel 1978 con una prima edizione che fu vinta proprio dal beniamino del pubblico locale a cui venne poi intitolata la pista in seguito alla sua ...

SCUOLA/ Alunni in maschera e prof a caccia di voti : ultimi giorni - regno dell'assurdo : Gli studenti sono "scoppiati": a cosa servono gli ultimi giorni di SCUOLA? A nulla. Il ministero, se volesse fare una riforma seria, dovrebbe abolirli

LIVE Portogallo-Svizzera 1-0 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : inizia il secondo tempo con i padroni di casa in vantaggio - elvetici a caccia del pareggio! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Svizzera, match valido per la prima Semifinale di Nations League di calcio 2019. I padroni di casa del Portogallo, guidati da Cristiano Ronaldo, sfidano la Svizzera all’ Estadio do Dragao di Porto alle ore 20:45. I rossocrociati si sono qualificati alla Semifinale dopo il primo posto nel gruppo 2, ottenuto grazie a tre vittorie e due sconfitte, i portoghesi, invece, hanno concluso in ...