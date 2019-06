Terremoto ad Amatrice | scossa di magnitudo 3 0

Terremoto : il Sindaco di Amatrice incontra le istituzioni per la ricostruzione : Il Sindaco di Amatrice Antonio Fontanella, insieme ai Consiglieri comunali Giambattista Paganelli e Stefano Pompei, ha incontrato le istituzioni deputate alla ricostruzione per fare il punto su una serie di questioni. L’incontro si è svolto presso l’ufficio della ricostruzione di Rieti ieri. Alle ore 11 si è tenuta la Conferenza dei Servizi per l’esame del progetto di ricostruzione del primo aggregato nella frazione Sommati di ...