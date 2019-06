Prodi lancia l' allarme e attacca Salvini | ' Situazione drammatica | finita la sua ascesa'

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Romanoresta uno degli storici leader del centro-sinistra italiano. Il suo ruolo operativo è ormai terminato, ma la sua opinione continua a creare dibattiti. Dal palco de "La Repubblica delle idee", che ha avuto luogo a Bologna, si è soffermato sullo scenario della politica italiana, fornendo idee abbastanza interessanti, seppur caratterizzate dall'essere comunque provenienti da una fonte di parte. Ad intervistarlo è stato il direttore de "L'Espresso" Marco Damilano. I temi trattati sono stati molteplici, sebbene i focus maggiormente degni di nota siano stati quelli che hanno riguardato l'attualeeconomia dell'Italia e il momento caratterizzato dall'escalation, apparentemente difficile da arginare, della Lega e di Matteo. La ricetta giusta per l'Italia sarebbe una coalizione riformista È un Romanoche, nonostante si avvicini a compiere ottant'anni, ...

