Nina Dobrev inedita | “Non sopportavo Paul Wesley”

Nina Dobrev e Paul Wesley innamorati? Le rivelazioni sul dietro le quinte di The Vampire Diaries : Il finale di The Vampire Diaries ci ha lasciato orfani della serie e del famoso triangolo amoroso a base di vampiri ormai da qualche anno, ma sembra proprio che c'è ancora qualcosa che non sappiamo sul conto di Nina Dobrev e Paul Wesley. In molti sono convinti che i due potessero fare coppia e non solo nella serie ma anche fuori salvo poi scoprire che l'attrice in realtà ha intrapreso una relazione con Ian Somerhalder. Fin qui tutto noto se ...

Nina Dobrev : quante tenerezze con il nuovo fidanzato al festival di Cannes : Starebbero insieme da inizio anno The post Nina Dobrev: quante tenerezze con il nuovo fidanzato al festival di Cannes appeared first on News Mtv Italia.

Fam la serie di Nina Dobrev - è stata cancellata : la star di The Vampire Diaries si consola con l’amore? : Tutto da rifare per Nina Dobrev che dopo la fortunata partecipazione in The Vampire Diaries è sbarcata al cinema e si è poi ritrovata, in un ruolo tutto nuovo e da ridere in Fam. Purtroppo la comedy è stata cancellata da CBS e i fan di Nina Dobrev non la vedranno all'opera in una seconda stagione. L'annuncio è arrivato qualche ora fa dagli Usa in quello che possiamo definire il Black Friday del mondo seriale in cui molti show sono andati ...