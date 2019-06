Mondiali femminili al via | ecco la guida completa

Mondiali femminili - Barbara Bonansea regala la prima gioia nel torneo contro l'Australia : La Nazionale azzurra regala sorprese e grandi emozioni al Mondiale di Francia. Protagonista della prima partita contro l'Australia è l'attaccante Barbara Bonansea. Grazie alla sua doppietta, con l'ultimo gol segnato allo scadere del tempo, Bonansea regala alla sua squadra un temporaneo secondo posto nel proprio girone. Dopo il secondo gol segnato, la giovane attaccante ha esultato portandosi il pollice in bocca. Un gesto che ha ricordato ...

Francia 2019 Mondiali femminili : Canada Camerun il pronostico della sfida : Si gioca alle 21:00 di oggi la prima partita valida per gruppo E tra Canada Camerun.Proviamo a fornire il pronostico della sfida tra Canada e Camerun valida per il Gruppo E.Va in scena allo Stadio de la Mosson di Montpellier, la sfida tra Canada e Camerun e per quanto possano sembrare favorite le nord americane non è detto che possano facilmente conquistarsi i 3 punti in palio.Come arriva il CanadaLa nazionale canadese è una squadra solida ...

Francia 2019 Mondiali femminili : Argentina Giappone il pronostico della sfida : Si gioca alle 18:00 di oggi la seconda partita valida per gruppo D tra Argentina Giappone.Proviamo a fornire il pronostico della sfida tra Argentina e Giappone valida per il Gruppo D.Va in scena al Parco dei Principi di Parigi la sfida tra Argentina e Giappone e le nipponiche sono le favorite per la conquista dei 3 punti in palio.Come arriva l’ArgentinaL’Argentina è tra le nazionali meno attrezzate del Mondiale. Non esprime un gioco ...

Mondiali femminili - le parole del ct azzurro Bertolini : “Le ragazze sono state fantastiche. Abbiamo sentito l’affetto dei tifosi” : Il ct della Nazionale di calcio femminile, Milena Bertolini, commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria contro l’Australia all’esordio nei Mondiali: “Ringrazio tutti gli italiani, Abbiamo sentito l’affetto. In tanti so che ci hanno guardato, per noi è stata una spinta in più”. Mondiale femminile, l’Italia vince all’esordio: una doppietta di Barbara Bonansea stende l’Australia [FOTO] “Siamo partite ...

Mondiali di calcio femminili : Australia-Italia 1-2 doppietta di Bonansea - vittoria al 95’ : La formazione azzurra con uno strepitoso secondo tempo ribalta il gol su rigore della Kerr nella prima frazione di gioco. L’attaccante della Juventus segna due gol

Batticuore Italia! Esordio con vittoria ai Mondiali femminili : Bonansea stende l’Australia in un finale emozionante : Esordio vincente per l’Italia ai Mondiali di calcio femminile: le azzurre, sfavorite alla vigilia, battono 1-2 l’Australia grazie ad una doppietta di Barbara Bonansea Sono passati 20 anni dall’ultima volta che l’Italia femminile è riuscita a qualificarsi ai giro del Mondiale. Ne è passato invece uno per metabolizzare l’esclusione di quella maschile da Russia 2018. Sono bastati 96 minuti per cancellare il ...

L’Italia ha battuto 2-1 l’Australia nell’esordio ai Mondiali femminili : Al gol di Samantha Kerr nel primo tempo ha risposto Barbara Bonansea nella ripresa con una doppietta: un grande inizio

Australia-Italia dei Mondiali femminili in TV e in streaming : È l'esordio dell'Italia ai Mondiali in Francia, si gioca all'ora di pranzo: i link per vederla in diretta

I risultati di sabato ai Mondiali di calcio femminili : La seconda giornata dei Mondiali di calcio femminili è iniziata sabato pomeriggio con la vittoria per 1-0 della Germania contro la Cina. La Germania è una delle grandi favorite e ha vinto all’esordio grazie a un gol di Giulia Gwinn, centrocampista

Mondiali femminili - l’Italia debutta con l’Australia : diretta Sky e Rai : E’ venuto il momento anche per l’Italia di Milena Bartolini di fare il suo esordio ai Mondiali, attualmente in corso in Francia. La Nazionale azzurra sarà attesa da un avversario tutt’altro che semplice, l’Australia, formazione che nelle ultime tre edizioni della competizione è sempre riuscita ad arrivare ai quarti di finale. Non ci sono precedenti […] L'articolo Mondiali femminili, l’Italia debutta con ...

