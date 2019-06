LIVE Argentina-Giappone 0-0 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | fase di studio

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31′ Ricordiamo che ilè la seconda squadra più giovane del Mondiale. 29′ Il rimo corner del match se lo aggiudica il. 27′ Ilsta tentando di alzare il proprio baricentro, ma la difesasta reggendo. 25′ Cross sconclusionato di Gomez, che invece di trovare la compagna, regala palla a Yamashita. 23′ Fino ad ora, 59% di possesso palla per ile 41% per l’. 21′ Problemi per Stabile, che ha ricevuto una gomitata in viso, involontaria, da parte di Sugasawa. 19′ Tanta fatica ad avvicinare la porta per entrambe le formazioni, si gioca tanto a centrocampo, ma l’area di rigore sembra inavvicinabile. 17′ Il capitano Banini è la giocatrice più cercata dalle sue compagne, non ha caso è sempre marcata da almeno due giocatrici ...

