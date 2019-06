L’élite è morta | viva l' élite!

ilfoglio

(Di lunedì 10 giugno 2019) C’era una voltaliberale. Fu messa in mora dal fascismo e per vent’anni conservò orgogliosamente la sua idea di libertà. Nel dopoguerra, colma di speranze di rinascita, si vide invece spodestata dalla sua caricatura, un’orrenda e vorace simil-borghesia, sprovvista di cultura e di educazione

