Katy Perry accuse choc | «Una suora è morta per colpa sua Ha le mani sporche di sangue»

Katy Perry - l’accusa delle suore : “Ha le mani sporche di sangue. Una nostra sorella è morta a causa sua” : “Non mi piace affatto Katy Perry e sono certa di non piacerle. Lei ha le mani sporche di sangue. A causa sua è morta la sorella Catherine. Le sue ultime parole prima si morire sono state ‘Katy fermati ti prego’“. È l’attacco lanciato da Rita Callanan, un’anziana suora unica e ultima superstite dell’Ordine americano del Santissimo e Immacolato Cuore della Beata Vergine Maria che nel 2015 intraprese una battaglia ...

Katy Perry ha raccontato nei dettagli la proposta di matrimonio di Orlando Bloom : Romantica ai livelli "di Kanye West"

Never Really Over non anticipa il nuovo album di Katy Perry - né un tour : la popstar spiega perché : Never Really Over ha ricevuto una buona accoglienza di pubblico e critica nel primo weekend dal lancio, entrando in top10 su Spotify e iTunes, ma chi ha pensato che fosse l'inizio della nuova era discografica e dunque un antipasto del nuovo album di Katy Perry resterà deluso. La popstar californiana non sta lavorando ad un nuovo disco e non ha fatto piani in merito, semplicemente rilascerà dei brani quando riterrà che ne valga la pena. ...

Katy Perry incinta? C'è chi lo pensa dopo aver visto le ultime scelte di look : Gli outfit sospetti

Katy Perry rivela nuovi dettagli sulla proposta di matrimonio di Orlando Bloom : Katy Perry rivela nuovi dettagli inediti sulla proposta di matrimonio di Orlando Bloom Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Katy Perry e Orlando Bloom. I due volti noti di Hollywood, molto presto, convoleranno a nozze. A dichiararsi alla cantante è stato il fidanzato che, approfittando di una serata romantica quale quella del giorno

Katy Perry - Cardi B e Ariana Grande ci hanno appena dato prova che la "sorellanza" nel mondo della musica esiste eccome : <3 <3 <3

Testo e video di Never Really Over di Katy Perry - nel nuovo singolo amore e ossessione in un clima tropicale : La popstar californiana sembra essere tornata all'era discografica di Teenage Dream col nuovo singolo rilasciato il 31 maggio: Never Really Over di Katy Perry è un brano pop che racconta l'ossessione per un amore rispetto al quale sembra impossibile andare avanti, ma l'atmosfera è tutt'altro che drammatica, decisamente soft e quasi tropicale, perfettamente calzante al periodo estivo. La traccia è stata prodotta da DJ Zedd, con cui la Perry ...

Katy Perry : il finale del videoclip di "Never Really Over" ti farà sciogliere il cuore : Aww

Taylor Swift ha dimostrato che la faida contro Katy Perry è davvero finita - con questo gesto : Ecco come sta sostenendo la collega

Katy Perry ha fatto tatuaggi combinati coi fan al preascolto di Never Really Over - nuova frontiera della promozione : A poche ore dal lancio ufficiale del brano Katy Perry ha radunato un po' di fan per il preascolto di Never Really Over: alcuni fortunati sostenitori della popstar si sono ritrovati mercoledì 29 maggio a Los Angeles per ascoltare in anteprima il brano e hanno avuto modo di conoscere la cantante con le tradizionali foto di rito. Ma non c'è stato solo questo. Katy Perry ha sperimentato una nuova frontiera della promozione, tatuandosi sulla pelle ...

Katy Perry annuncia a sorpresa l'uscita del nuovo singolo "Never Really Over" : E i fan sono impazziti di gioia

Never Really Over è il nuovo singolo di Katy Perry - il primo da solista per dimenticare il flop di Witness : Dopo i rumors delle ultime settimane, arriva l'annuncio ufficiale del titolo e della data d'uscita del nuovo singolo di Katy Perry: la popstar sta per dare inizio alla nuova era discografica con un brano che - presumibilmente - anticipa un nuovo album di inediti, il successore del flop di vendite Witness. Confermando le voci che circolavano già in rete nell'ultima settimana, la popstar californiana ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo ...

Al Met un tappeto rosso shocking : Katy Perry lampadario - Lady Gaga a strati : Cosa significa Camp? E' la domanda di tutti da quando il Metropolitan Museum di New York ha annunciato il tema della nuova mostra del suo Costume Institute e del Met Gala di quest'anno. 'Definire '...

Met Gala - da Lady Gaga che fa lo strip-tease a Katy Perry in versione lampadario : i look più stravaganti sul red carpet – FOTO : Lady Gaga fa lo strip-tease sulla scalinata del Met Gala 2019: la diva di “A Star is Born” si è sfilata tre outfit disegnate per lei da Brandon Maxwell per restare alla fine in reggiseno e mutandine, calze a rete e stivaloni con la zeppa – nero e rosa confetto il colore intonato al tema della serata – interpretando in questo modo lo spirito “esagerato” di “Camp: Notes ...