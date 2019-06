Jared Harris | tra i protagonisti di Chernobyl | “La miniserie vuole ricordare un

wired

(Di lunedì 10 giugno 2019) di Alessandra De Tommasi Da perfetto gentiluomo inglese, quandoentra in una stanza si avvicina ai presenti e li saluta, uno per uno. E poi ricorda tutti i nomi, senza ripeterli una sola volta. Chi non fosse ancora impressionato dai suoi mille volti su piccolo e grande schermo, da Giorgio VI di The Crown a Moriarty di Sherlock Holmes, sappia che in questo artista poliedrico c’è molto più del talento. Nella sua ultima fatica a puntate,(dal 10 giugno su Sky Atlantic), si trasforma in una specie di Cassandra, capace di predire e immaginare gli scenari apocalittici che l’esplosione della centrale nucleare ucraina potrebbe innescare. Come la profetessa all’epoca della guerra di Troia, anche lui prova ad aprire gli occhi sulla realtà, ma sembra che sia circondato da una ferrea volontà d’ignorare il pericolo. Il Cremlino manda il suo personaggio Valery Legasov, uno ...

