Calabria | candeggina nel calice | sacerdote soccorso per avvelenamento

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il parroco di Rose, comune del Cosentino, è statodurante l’omelia per un probabile. Don Claudio Albanito durante il rito della Comunione ha avvertito un forte bruciore alla gola ed un senso di soffocamento, ha inseguito rimesso.dai fedeli e dai sanitari del 118 p stato condotto nell’ospedale di Cosenza per i controlli. All’interno dell’ampolla utilizzata per purificare il, e’ stata trovata una sostanza, probabilmente. “Non so cosa pensare – ha detto il parroco all’ANSA – vorrei considerarla una burla, ma ho difficolta’ considerata la gravita’ del gesto. Per ora non ho sporto denuncia, ma solo informato i carabinieri. Non ho idea di chi possa essere stato, ne’ se si tratti di una svista o di qualcosa di diverso. Sono ancora frastornato”. L'articolo, ...

