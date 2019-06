Arriva in tv il documentario sul Mostro di Modena

ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Erika Pomellain TV su Crime+Investigation ilincentrato sulla figura deldi, presunto serial killer mai assicurato alla giustizia È in arrivo su Crime+Investigation (canale 119 di Sky) ildedicato aldi, il presunto serial killer che fece dilagare il panico nelladegli anni Ottanta, una provincia ricca e all'apparenza felice che divenne il teatro di brutali omicidi quando i corpi di giovani ragazze italiane vengono rinvenuti nei fossi o in vecchi casolari, abbandonati come bambole non più utilizzabili. A distanza di anni il caso deldirimane aperto, perché le indagini svolte all'epoca dei fatti rimasero senza soluzione: le vittime erano tutte tossicodipendenti e molte di loro erano costrette a prostituirsi per sopravvivere. Dal 1995 - data dell'ultimo ritrovamento - ad oggi il caso rimane ...

VoceCamuna : Il documentario su #TheFloatingPiers arriva nelle sale bresciane - marco_pzz : RT @bancaetica: ??Amaranto, il #documentario di Emanuela Moroni e Manuela Cannone, sostenuto da Banca Etica, arriva in sala questa sera a #T… - SalacristRenata : RT @bancaetica: ??Amaranto, il #documentario di Emanuela Moroni e Manuela Cannone, sostenuto da Banca Etica, arriva in sala questa sera a #T… -