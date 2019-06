A Celleno resta imbattuto il record di sputo del nocciolo di ciliegia

agi

(Di lunedì 10 giugno 2019), piccolo paesino di 1500 abitanti in provincia di Viterbo, è il paese delle ciliegie, una produzione annuale che varia tra i 5 e i 6 quintali l'anno. E così, naturalmente, da 23 anni viene confermata la Festa delle Ciliegie, che quest'anno è stata organizzata tra il 7 e il 9 giugno. Giorni di festa naturalmente, un intero weekend in una posizione geografica tra l'altro ideale, fra Civita di Bagnoregio e il Lago di Bolsena, ad appena un'ora da Roma in auto e vicino a Orvieto, al confine con la Toscana; in uno splendido borgo, che nel 2018 è stato inserito fra i tesori del FAI e che, dicono, sia stato anche oggetto di sopralluoghi da parte del premio Oscar Paolo Sorrentino per un suo prossimo lavoro. Ma in queste giornate si è svolto un altro evento molto particolare, ovvero la gara dialdella. Sembra uno scherzo ma non lo è affatto, ogni anno il piccolo ...

