Tria:sicuro di trovare soluzione con Ue

Sui minibot, suggeriti dalla Lega per saldare i debiti arretrati della Pubblica Amministrazione, "non credo che ci sia una discussione interessante perché abbiamo discusso di alcune opinioni,ma non è una questione principale che andremo a trattare a livello di Governo".Così il ministro dell'Economia Giovanni, al G20 di Fukuoka. Sul deficit "andremo sotto intorno al 2,2-2,1%", "le aspettative sono quelle scritte nel Def".Inoltre sulla procedura e sul deficit: "diunacon Commissione Ue".(Di domenica 9 giugno 2019)