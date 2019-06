Tragico frontale a Pesaro | tre vittime e due feriti

ilgiornale

(Di domenica 9 giugno 2019) Luca Sablonedrammatico avvenuto questo pomeriggio: si contano anche due. Chiusa al traffico la statale Adriatica Un impatto devastante ha provocato tre morti e due: è successo questo pomeriggio verso le ore 16:30 sulla statale Adriatica, all'altezza dell'abitato di Colombarone nel comune di, dove tre automobili sono state coinvolte in un incidente choc. Tra leci sono due donne e un uomo: una donna di 32 anni - che si trovava all'interno di una Mazda sul lato passeggero - è morta sul colpo; la stessa sorte è capitata al 60enne che guidava la Fiat 600; la terza vittima, la moglie dell'uomo, ha perso la vita poco dopo essere stata trasportata in ospedale - si legge su Il Messaggero. Il conducente alla guida della Mazda è stato immediatamente portato in gravissime condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona; nulla di grave invece per ...

youtgnet : TRAGICO SCHIANTO SULLA 554, MORTA UNA VENTOTTENNE Scontro frontale all'altezza di Selargius: la vittima una ragazza… - settesere : Ravenna, tragico frontale sull'Adriatica, 20enne di Alfonsine in gravissime condizioni #settesere - Italia2tv : Tragico scontro frontale sulla Cilentana: due morti - -