Terremoto nello stretto di Messina | scossa di magnitudo 2 9

Terremoto - sciame sismico nello Stretto di Messina : 11 scosse in 48 minuti sulla faglia del 1908 [MAPPE e DATI] : Un vero e proprio sciame sismico sta interessando lo Stretto di Messina , una delle aree d’Europa a più alto rischio terremoti e maremoti. Lo sciame è fortunatamente caratterizzato da scosse di lieve entità: la più forte è stata di magnitudo 2.2, ma complessivamente ci sono state 11 scosse di Terremoto nell’arco di 48 minuti nel pomeriggio di oggi, la prima alle 15:22 e l’ultima alle 16:10. L’epicentro è stato in mare, ...

Terremoto e maremoto nello Stretto di Messina : lo tsunami generato da una doppia sorgente? : Il 6 giugno l’Università Mediterranea ospiterà il prof. Stephan Grilli e la prof.ssa Annette Grilli docenti presso il Department of Ocean Engineering della Rhode Island University per un ciclo di seminari che si rivolgono agli studenti laureandi e della scuola di dottorato, nel settore dell’ingegneria marittima. Il prof. Grilli, che si distingue a livello internazionale per la sua ricerca nel campo della generazione e propagazione dell’onda di ...

Gli attentati nello Sri Lanka e il Terremoto nelle Filippine : Ultimi aggiornamenti dallo Sri Lanka dove come si temeva l'ondata di attacchi terroristici non è finita e palesemente si sta caratterizzando come una strategia con obiettivi di medio periodo. Il terrorismo molto organizzato nello Sri Lanka che da qui non riusciamo a capire facilmente con i nostr