L' oroscopo di lunedì 10 giugno | 1ª metà zodiaco | Ariete ' sbanca' | Toro in apnea

L'oroscopo del giorno 10 giugno - 2^ sestina : ottimo lunedì per Capricorno - giù Scorpione : L'oroscopo del giorno lunedì 10 giugno 2019 è felice di annunciare a tutti voi, specialmente a coloro direttamente interessati da tale transito, l'ingresso di Venere in Gemelli. Il pianeta dei buoni sentimenti in realtà si è già insediato nel settore del suddetto segno d'Aria domenica 9 giugno alle ore 01:37 della notte. Vogliosi di sapere se il vostro segno rientri tra i favoriti dell'inizio settimana? Diciamo che a poter beatamente gongolare ...

L'oroscopo di domani lunedì 3 giugno - 1ª sestina : Ariete e Gemelli volano - Leone sottotono : L'oroscopo di domani lunedì 3 giugno 2019 riapre il discorso sulle previsioni astrologiche in concomitanza con l'inizio di una nuova settimana. Ad essere direttamente interessati dalle nostre analisi astrali saranno, come da titolo, i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Da questo nuovo lunedì è lecito aspettarsi qualcosa di positivo, quantomeno di non negativo. In primo piano certamente lo stress per la ripartenza settimanale ...

Paolo Fox oroscopo di oggi : previsioni lunedì 27 maggio 2019 : oroscopo 27 maggio di Paolo Fox: le previsioni zodiacali a I Fatti Vostri Ultima settimana con I Fatti Vostri e con l’oroscopo di Paolo Fox. Venerdì Giancarlo Magalli, Roberta Morise e Giò Di Tonno saluteranno il pubblico di Rai2 per la pausa estiva. Il lunedì si è chiuso sulla seconda rete con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. I Fatti Vostri è andato in onda come di consueto dalle 11.10 alle 13.00, finendo con l’oroscopo del ...

Paolo Fox domani lunedì 27 maggio : oroscopo di inizio settimana : oroscopo di inizio settimana: le previsioni di Paolo Fox del 27 maggio L’astrologo di Rai2 Paolo Fox (tramite la sua app Astri di Paolo Fox) ha reso note le previsioni dell’oroscopo di inizio settimana (27 maggio) per ciò che riguarda i primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: giunge alla fine il mese di maggio; un mese importante che ha saputo dare soddisfazioni anche se part-time. Mercurio sarà favorevole, ma non per questo ...

L'oroscopo di domani 27 maggio - previsioni primi sei segni : lunedì vola Gemelli - giù Toro : L'oroscopo di domani 27 maggio 2019 riapre queste nuove predizioni astrologiche partendo da un transito astrale molto importante in campo sentimentale. Curiosi di sapere di cosa si tratta e cosa ci riserverà l'amore con il lavoro questo lunedì? Diciamo che in questo frangente quindi l'Astrologia sarà in massima parte impostata sul nuovo transito della Luna in Pesci avvenuto domenica 26 maggio. Bene, a fronte di quanto appena annunciato diamo ...

L'oroscopo del giorno 27 maggio 2ª sestina : lunedì ideale per Bilancia - Sagittario ombroso : L'oroscopo del giorno lunedì 27 maggio 2019 cerca di dare la giusta attenzione all'imminente ripartenza settimanale. In primo piano le predizioni astrali in esclusiva per i segni della seconda sestina zodiacale. In questo frangente, come da titolo, a tenere viva l'attenzione di voi lettori saranno le valutazioni interessanti i segni della seconda sestina dello zodiaco, dunque, target in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, ...

Previsioni oroscopo di Paolo Fox di oggi - lunedì 13 maggio 2019 : oroscopo Paolo Fox: le Previsioni astrologiche del 13 maggio su Rai2 Il lunedì si è aperto all’insegna dell’oroscopo a I Fatti Vostri. Paolo Fox ha chiuso la trasmissione ideata da Michele Guardì regalando il buonumore. Giancarlo Magalli, Roberta Morise e Giò Di Tonno hanno fatto compagnia al pubblico di Rai2 dalle 11.10 alle 13.00, terminando con l’oroscopo del 13 maggio di Paolo Fox e dando poi la linea al tg2. ...

L'oroscopo di domani 13 maggio - previsioni 1ª sestina : gran lunedì per Leone e Ariete : L'oroscopo di domani 13 maggio 2019 è pronto per essere visionato dai lettori, certamente amanti la buona Astrologia. La sfida quotidiana che oggi ci attende è quella riguardante la giornata coincidente con la partenza della nuova settimana: pronti a scoprire come sarà questo lunedì in amore e nel lavoro? Certo che sì, quindi partiamo immediatamente con l'anticipare qualcosa in merito ai sei segni sotto analisi in questo contesto. Per chi ancora ...

L'oroscopo del giorno 6 maggio da Bilancia a Pesci : gran lunedì per Scorpione e Aquario : L'Oroscopo del giorno lunedì 6 maggio 2019 dà il via ad una nuova settimana. Sotto controllo da parte dell'Astrologia applicata all'amore e al lavoro, le previsioni con l'attesissima classifica stelline sul prossimo lunedì. Ansiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati alla ripartenza della nuova settimana? Bene, mettiamo subito in evidenza i migliori segni del giorno in relazione alla seconda sestina dello zodiaco: come si evince dal ...

Previsioni oroscopo domani di Paolo Fox - lunedì 29 aprile 2019 : oroscopo di domani lunedì 29 aprile di tutti i segni zodiacali Come si aprirà la settimana che darà il via al mese di maggio? Scopriamolo con le Previsioni dell’oroscopo di domani di Paolo Fox. ARIETE: domani inizieranno la settimana con un’inaspettata dose di energia in più. Potranno cogliere diverse opportunità, ma sempre part-time. Ancora un po’ sottotono la sfera sentimentale. TORO: sono appena usciti da una delusione ...

L'oroscopo del giorno 29 aprile da Bilancia a Pesci : ottimo lunedì per Capricorno : L'oroscopo del giorno lunedì 29 aprile: per questo inizio settimana, in evidenza quattro fortunatissimi segni, pronti a spartirsi la "torta della fortuna" del prossimo lunedì. In merito alle novità astrologiche, in arrivo un transito davvero speciale: l'ingresso della Luna in Pesci a partire dalle ore 00:11 della notte. D'obbligo in questo caso sottolineare la bella posizione in classifica per il segno d'acqua appena citato, meritevole ...

L'oroscopo del giorno 22 aprile - 2^ sestina : lunedì Sagittario top - Scorpione sotto stress : L'oroscopo del giorno di lunedì 22 aprile 2019: astrologia e previsioni per i segni dello zodiaco rappresentanti la seconda sestina. In analisi la giornata di apertura della nuova settimana, senz'altro messa "sotto-sopra" in merito a ciò che potrebbero riservare l'Astrologia relativamente al comparto amore nonché a quello del lavoro. Siamo certi che non vedete l'ora di scoprire se il vostro segno di nascita appartenga o meno alla ristretta ...

oroscopo lunedi 15 aprile : Bilancia e Leone pieni di energie - flop per Scorpione e Cancro : Una nuova settimana si avvicina. Lunedì 15 aprile la Luna sarà nel segno della Vergine, riservando prudenza ai nati del segno. Plutone e Saturno saranno nel segno del Capricorno, che daranno qualche problema sul lavoro ai nativi. I segni di fuoco, saranno pieni di energie e vitalità, complice il pianeta Giove. Di seguito nel dettaglio le previsioni per tutti i segni zodiacali, segno per segno. Oroscopo 15 aprile Ariete: la Luna in Leone e Giove ...