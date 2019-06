Incidente in moto per il ballerino di ' Amici' Alessio La Padula

Incidente a Caposile sulla Jesolana : moto urta contro un’auto e finisce in un fossato - 1 morto : Incidente tra Portegrandi e Caposile, non lontano da Jesolo, in provincia di Venezia: un centauro è morto sul colpo dopo che con la sua moto ha urtato un'auto finendo poi in un fossato, Traffico bloccato sulla Jesolana: durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa. In corso i rilievi da parte dei carabinieri e il recupero della salma.Continua a leggere

Incidente fatale a Casal del Marmo : morto motociclista di 37 anni : Roma – Incidente mortale alle 17.30 circa di ieri in via Casal del Marmo, in prossimita’ del cavalcavia del Grande Raccordo Anulare di Roma. Nello scontro coinvolti un’auto e un motoveicolo. Il conducente dell’auto si e’ fermato subito sul posto a prestare soccorso. A perdere la vita e’ stato il motociclista rimasto a terra. Allertati i soccorsi, ma il personale del 118 intervenuto sul luogo non ha potuto fare ...

Incidente stradale a Palermo - gravemente ferito un motociclista di 24 anni : Un grave Incidente stradale si è verificato questa notte a Palermo. E, ancora una volta, la vittima è un motociclista. Il grave sinistro stradale è avvenuto in via Enrico Albanese, all’altezza di un incrocio. La moto sulla quale viaggiava un giovane di 24 anni si è scontrata contro un’automobile all’altezza di via Pasquale Calvi. Lo scontro ha fatto balzare dalla moto il centauro 24enne che è rimasto ferito gravemente. Il ...

Siracusa - Incidente all’alba tra moto e camion : morto Francesco Garofalo - militare di 41 anni : incidente all'alba di questa mattina sulla statale 124 a Siracusa, nei pressi del cimitero. Un militare di 41 anni, Francesco Garofalo, è morto dopo essere finito con la sua moto contro un camion che procedeva nella stessa direzione per cause in via di accertamento. È deceduto sul colpo. La Procura della città siciliana ha aperto un'inchiesta.

Scontro auto moto! Lo chef Davide Biuso muore in un Incidente a Taormina : La vittima dello schianto è Davide Biuso, un trentatreenne originario di Mascali e chef in un ristorante del centro storico di Taormina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vettura stava svoltando e il centauro che era dietro non ha fatto in tempo a frenare. L'impatto è stato così violento da sbalzarlo a diversi metri di distanza sull'asfalto.

Il motociclista Daley Mathison è morto in un Incidente al Tourist Trophy : Il motociclista ventisettenne Daley Mathison è morto in un incidente del Tourist Trophy, probabilmente la corsa più famosa e prestigiosa del motociclismo internazionale, considerata anche una delle più pericolose al mondo. Mathison, che era inglese, di Stockton-on-Tees, ha avuto un

Venezia - nave da crociera Msc contro battello/ Video Incidente - 'avaria al motore' : incidente avvenuto stamane a Venezia fra una nave da crociera Msc e un battello: 'avaria al motore'. Quattro persone ferite e tanto panico.

Venezia - Incidente nave da crociera Msc contro battello e banchina : 4 feriti VIDEO «Avaria ai motori» : incidente incredibile a Venezia, dove una nave da crociera si è schiantata contro un battello turistico e la banchina nel canale della Giudecca. Alcuni passeggeri sono finiti in acqua e...

un'erezione del pene durata nove giorni a causa di un incidente in motorino. Il caso di un 35enne britannico di Southampton è stato analizzato dalla rivista medico-scientifica Cases Report in Urology ed è rimbalzata su tutti i ...

FABIANO VITUCCI È MORTO - Incidente IN MOTO/ L'ex Uomini e donne aveva 29 anni : FABIANO VITUCCI è MORTO alla soglia dei suoi 30 anni a causa di un INCIDENTE in MOTO, addio al corteggiatore di Uomini e donne: cordoglio sui social.

Motocross - il papà di Andrea Dovizioso coinvolto nell’Incidente mortale di Mazzola : “Ho 8 costole fratturate ma tornerò in sella” : Domenica tragica per il Motocross, Raffaele Mazzola è infatti deceduto durante una corsa del Campionato Italiano Seniores. Il 59enne è spirato sul circuito di Cavallara in seguito a un salto, nell’incidente è rimasto coinvolto anche Antonio Dovizioso, il papà di Andrea (il pilota Ducati vicecampione del Mondo per la MotoGP). Il 65enne è ricoverato all’Ospedale di Pesaro, ha riportato la rottura di otto costole e ha raccontato ...

Incidente Motocross Cavallara – Il padre di Dovizioso svela : “un pilota ha colpito Mazzola al collo! Io? Non smetto” : Antonio Dovizioso, padre del pilota Ducati Andrea, ha raccontato l’Incidente mortale di Cavallara nel quale ha perso la vita Raffaele Mazzola, dal suo punto di vista: il 65enne ha descritto con lucidità quegli attimi Nei giorni scorsi a Cavallara, una gara di Senior Cross è stata annullata a causa di un’incredibile tragedia avvenuta in pista: Raffaele Mazzola, pilota di 59 anni, è morto in un Incidente che ha coinvolto anche Antonio ...

Motocross - drammatico Incidente a Cavallara : Raffaele Mazzola è morto in corsa : Una brutta notizia giunge da Cavallara (in provincia di Cremona) dove oggi si corre la quarta prova del Campionato Italiano Senior di Motocross: Raffaele Mazzola è purtroppo deceduto dopo essere caduto in occasione di un salto. Nel corso della prima manche, il centauro è incappato in questo incidente che purtroppo si è rivelato letale: l’immediato intervento del personale sanitario non è purtroppo servito a salvare la vita al centauro. Le ...