Cortesie per gli Ospiti - Bed and Breakfast | su Real Time uno spin-off con una nuova

BOOM! Arriva Cortesie per gli Ospiti – Bed and Breakfast. Ecco la giuria : Biagiarelli, Viola, Andreozzi Cortesie per gli Ospiti si allarga. Lo storico programma di Real Time, tornato in onda in questa stagione dopo diversi anni di pausa, darà presto origine ad uno spin off. Se nello show originario a sfidarsi sono due padroni di casa, DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che nella nuova variante a duellare saranno i proprietari di Bed and Breakfast. Non mancheranno nemmeno tre giudici, pronti con i loro voti a ...