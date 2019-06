CorSport | Ospina | Mertens e Maksimovic ancora in bilico

ilnapolista

(Di domenica 9 giugno 2019) I rinnovi del Napoli e le trattative in corso sul Corriere dello Sport di oggi.incerto il futuro di Davidcon il Napoli. A due passi dal riscatto automatico che sarebbe scattato con 25 presenze in squadra (da almeno 45 minuti), il colombiano è dovuto tornare a Medellin per problemi familiari. Ora il Napoli non sase lo riscatterà dall’Arsenal, nonostante il benestare di Ancelotti. Ail contratto scade nel 2020. Lo vogliono in Cina e in Mls, ma lui vuole restare. È anche disposto ad arrivare alla scadenza e poi valutare il da farsi. Per Callejon il Napoli ha invece proposto un prolungamento di contratto dal 2020 al 2022, con ingaggio spalmato. La trattativa èin via di discussione. Così come quella con Milik e Zielinski: “sul tavolo ci sono ingaggio e presenza/ammontare della clausola per l’estero” Ma regna l’ottimismo, scrive ilda ...

