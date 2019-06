CLASSIFICA FORMULA 1 Mondiale piloti e costruttori | i ' numeri 0' della stagione

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori : Ricciardo - la crisi continua : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gran premio del Canada 2019, che si svolgerà oggi a Montreal, oggi 9 giugno 2019.

Formula 1 – Hamilton allunga grazie alla vittoria di Monaco - Vettel supera Verstappen : la nuova CLASSIFICA piloti : Hamilton si conferma leader del Mondiale, Vettel balza al terzo posto: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Monaco La vittoria del Gp di Monaco regala a Lewis Hamilton un importante allungo nella classifica piloti. Il britannico della Mercedes si conferma leader del Mondiale, davanti al suo compagno di squadra Bottas. Il secondo posto di Vettel, grazie alla penalizzazione di Verstappen, scivolato quarto, regala al tedesco della Ferrari ...

Diretta Formula 1/ Prove libere FP2 : Hamilton 1 Tempi e CLASSIFICA - Gp Monaco - : Diretta Formula 1 streaming video SKY Prove libere FP1 e FP2 del Gp Monaco 2019 Montecarlo: Tempi e classifica nel sesto Gran Premio stagionale.

Diretta Formula 1/ Streaming video prove libere : tempi e CLASSIFICA - Gp Monaco 2019 - : Diretta Formula 1 Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 del Gp Monaco 2019 Montecarlo: tempi e classifica nel sesto Gran Premio stagionale.

Formula 1 – La vittoria al Gp di Spagna regala ad Hamilton la leadership del Mondiale : la nuova CLASSIFICA piloti : Lewis Hamilton torna in vetta al Mondiale, Bottas lo insegue, Ferrari lontani: ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp di Spagna Quinta doppietta consecutiva per la Mercedes: Lewis Hamilton trionfa al Gp di Spagna, lasciandosi alle spalle Valtteri Bottas e Max Verstappen. Ancora una gara deludente per la Ferrari, che chiude a Barcellona con Vettel e Leclerc rispettivamente quarto e quinto. Hamilton, dopo il Gp di Spagna, nel quale si è ...

Formula 1 – Mercedes sempre più in fuga - Ferrari lontanissima : la nuova CLASSIFICA Costruttori dopo il Gp di Baku : Mercedes senza rivali nella classifica Costruttori dopo il quarto appuntamento del Mondiale, Ferrari e Red Bull lontanissime Week-end perfetto per Valtteri Bottas, il finlandese della Mercedes si impone nel Gp di Baku in Azerbaigian, quarta tappa del Mondiale. E’ la quarta doppietta consecutiva per le Mercedes, che allunga ulteriormente sulla Ferrari nella classifica Costruttori portando il proprio gap a 75 punti. Terzo posto per la ...

Formula 1 - controsorpasso di Bottas su Hamilton : la nuova CLASSIFICA piloti dopo il Gp di Baku : Il pilota finlandese vince il Gp di Baku e supera Hamilton nella classifica piloti, terzo posto per Vettel che scavalca Verstappen Valtteri Bottas vince il Gp di Baku, centrando il secondo successo in questa fantastica stagione, che lo vede di nuovo al comando della classifica piloti. Il finlandese precede infatti di un punto Lewis Hamilton, secondo oggi in Azerbaijan dietro il compagno di squadra. Sul terzo gradino si porta invece ...

Formula 2 - GP Baku : Latifi vince Gara-2 e allunga in CLASSIFICA. Ghiotto a muro : Fughiamo subito ogni dubbio. Di sicuro le immagini che la tv ha avuto a disposizione non chiarivano granchè, anzi, la sola cosa evidente era che non si intravedevano motivi per sanzionare Luca Ghiotto ...

Formula 2 - Latifi vince Gara-2 a Baku e va in fuga nella CLASSIFICA piloti : Mick Schumacher chiude quinto : Scattato dalla quarta casella, Latifi sfrutta al meglio gli episodi avvenuti in gara riuscendo a tagliare per primo il traguardo Grandissimi vittoria per Nicolas Latifi in Gara-2 di Formula 2 a Baku, il pilota canadese riesce a tagliare per primo il traguardo nonostante sia scattato dalla quarta casella al via. Un durissimo colpo per la classifica piloti, visto che Latifi aumenta il proprio vantaggio sfruttando l’uscita di scena di ...

Formula 1 – Mercedes inarrestabile - Ferrari quasi doppiata : la CLASSIFICA Costruttori dopo il Gp della Cina : Il team campione del mondo piazza la terza doppietta in tre gare, prendendo il largo anche nella classifica Costruttori Era dal 1992 che un team non faceva tre doppietta nelle prime tre gare dell’anno, la Mercedes in questo Mondiale 2019 ha dunque eguagliato la Williams dando un duro scossone ad entrambe le classifiche iridate. In quella piloti comanda Hamilton davanti a Bottas, nei Costruttori il team di Brackley veleggia con 57 ...