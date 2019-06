Roma Pride, migliaia tra colori e canti

Mani colorate di rosso alzate al cielo "contro omofobia e transfobia" e Bella Ciao cantata in coro. Il corteo del, procede tra slogan per il riconoscimento dei diritti della comunità Lgbt e danze sfrenate al ritmo delle sale da ballo allestite dai carri delle associazioni che hanno organizzato la sfilata. "Siamo tantisimi, circa 700mila", affermano gli organizzatori. Tra i principali bersagli il Vaticano, il governo e Salvini.Si ricordano i moti di Stonewall, che 50 anni fa scossero New York.(Di sabato 8 giugno 2019)