Lo striscione con una vignetta su Salvini e Di Maio vietato dalla DIGOS

Sindacati a Roma - bloccato striscione contro Di Maio e Salvini. Questura : Pincio tutelato - non esporlo lì : Sindacati in piazza oggi a Roma con una manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil per rivendicare il rinnovo dei contratti e un piano straordinario di assunzioni nella P.a. Il corteo è...

Sindacati in piazza a Roma - bloccato striscione contro Di Maio e Salvini : Sindacati in piazza oggi a Roma con una manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil per rivendicare il rinnovo dei contratti e un piano straordinario di assunzioni nella P.a. Il corteo è...

La Uil denuncia : "Digos ha bloccato uno striscione ironico contro Salvini e Di Maio" : La Uil lamenta lo stop ad uno “ironico” con Luigi Di Maio e Matteo Salvini che il sindacato aveva preparato in occasione della manifestazione unitaria sul pubblico impiego. “Volevamo mettere lo striscione al Pincio questa mattina ma ci hanno bloccato perché troppo grande. Abbiamo poi provato a metterlo per strada ma è intervenuta la Digos, dicendo che visto che questo striscione era contro i due vicepremier ...

Panchina Roma - striscione razzista contro Mihajlovic : “Mihajlovic sporco serbo, Roma ti schifa”. E’ la scritta vergognosa firmata dal gruppo ultras ‘Fedayn’ apparsa questa mattina su un muro della Capitale in relazione alle voci su un possibile contatto tra l’allenatore del Bologna e la Roma per la Panchina giallorossa. Il club è alla ricerca di un sostituto di Ranieri. La pista Mihajlovic non sembra calda per la Roma anche per il disappunto dei tifosi e ...

striscione degli ultras romani contro Pallotta : “Giù le mani dalla nostra passione. Buffone” : A nulla è valso l’appello di De Rossi ai tifosi, che con la sua lettera invitava a placare gli animi e a mettere da parte la rabbia per andare avanti per il bene della squadra. A poche ore dal calcio d’inizio di Roma-Parma, racconta Il romanista, a piazza Mancini, a pochi passi dallo Stadio Olimpico è comparso uno Striscione contro il presidente James Pallotta. A firmarlo sono i Fedayn, lo storico gruppo della Curva Sud ...

Papa Francesco – Crozza prepara un angelus con il botto e prepara lo striscione anti Salvini da appendere al balcone : Nel corso dell’ultima puntata prima della pausa estiva di Fratelli di Crozza, in onda venerdì in prima serata su Nove, un esilarante Maurizio Crozza veste i panni di Papa Francesco e affacciato alla finestra dell’angelus srotola il suo striscione anti- Salvini dove campeggia la scritta ‘Salvini ce l’hai piccolo’: “Quel ciccione sovranista me fa fischiare dalla piazza de Milano…e tu dici a me non lo faccia? E invece io lo faccia. Io questo ...

Falcone : striscione studenti scuola prof sospesa - 'Salvini - cosa dovevi dirci? : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Salvini, noi siamo qui. cosa dovevi dirci?". E' lo striscione con vernice rossa che campeggia da questa mattina davanti all'Istituto tecnico Vittorio Emanuele Terzo in via Duca della Verdura a Palermo, la scuola in cui insegna la docente sospesa dal Provveditorato per

Strage di Capaci : a Palermo spunta striscione contro Salvini vicino aula bunker : Palermo – Un piccolo striscione con la scritta ‘Noi non ti vogliamo’ e’ comparso su un balcone nel percorso che dal porto di Palermo conduce all’aula bunker del carcere dell’Ucciardone, a due passi proprio dalla sede del maxi processo, dove a breve inizieranno le commemorazioni per il 27esimo anniversario della Strage di Capaci. Probabile destinatario il vicepremier Matteo Salvini, nelle ultime ...

San Benedetto del Tronto - striscione delle suore : "Non contro Salvini" : San Benedetto del Tronto, striscione delle suore: "Non contro Salvini" Appeso un lenzuolo con scritto “Lo avete fatto a me”, una versione ridotta della frase del Vangelo di Matteo: “Quello che avrete fatto a ognuno di loro, lo avrete fatto a me”. La badessa nega si tratti di un attacco a Salvini: “È semplicemente la parola ...

San Benedetto del Tronto - striscione delle clarisse “contro clima di odio”. Si dimette il segretario pastorale : “Pseudo-Chiesa” : Gli striscioni arrivano anche fuori dal monastero “Santa Speranza” delle clarisse di San Benedetto del Tronto, dove è stata appesa una scritta che recita “Lo avete fatto a me”. Una sintesi della frase tratta dal Vangelo secondo Matteo “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Uno striscione di cui la badessa ha parlato al Corriere della ...

San Benedetto del Tronto - lo striscione delle suore di clausura contro il clima d’odio in politica : Un messaggio contro le forti prese di posizione e lo scontro politico: a lanciarlo, attraverso uno striscione appeso davanti a un monastero di clausura, sono le stesse suore del convento. "Lo avete fatto a me" è la frase scritta sullo striscione appeso davanti al monastero e tratta dal Vangelo di Matteo.Continua a leggere

Le suore di clausura protestano contro Salvini con uno striscione "evangelico" : Una frase del Vangelo di Matteo scritta su un lenzuolo, con un destinatario: il ministro Matteo Salvini. Lo striscione è apparso - riferisce Il Messaggero sull’edificio di un convento di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo dei miei fratelli più piccoli lo avete fatto a me”, si legge sullo striscione.È questa solo ...

[FOTO] – I tifosi della Lazio omaggiano De Rossi con uno striscione : I tifosi della Lazio, nel corso della gara contro il Bologna, hanno esposto uno striscione su De Rossi. L’annuncio dell’addio di De Rossi alla Roma non ha lasciato indifferenti nemmeno i tifosi della Lazio. Nel corso della gara contro il Bologna la Nord ha esposto uno striscione che ha voluto rendere omaggio al capitano della Roma: “La Nord saluta De Rossi, fiero ed irriducibile nemico sul campo”. Potrebbe ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto e lo striscione contro Fabio Fazio : nel mirino c'è sempre Matteo Salvini : L'ultimo capitolo del botta e risposta a distanza tra Fabio Fazio e Matteo Salvini lo ha scritto Luciana Littizzetto, che durante la puntata di Che tempo che fa del 19 maggio ha costruito una clamorosa messa in scena in studio. La comica ha messo nelle mani del pubblico in studio uno striscione, con