Lavoro | Landini | “Sciopero generale in autunno? Non escludiamo niente Serve cambiamento

Salario minimo : Landini - ‘no contrari ma dare valore legge a contratti Lavoro nazionali : Palermo, 9 mag. (Adnkronos) - "Non abbiamo mai detto di essere contrari al Salario minimo. Abbiamo una proposta molto precisa: si faccia un provvedimento in cui si dà un valore di legge ai contratti nazionali di lavoro. Per noi non c’è solo il problema della paga oraria, ma anche le ferie, la malatt

Cgil : a Palermo 'Lavoro - diritti - Europa' con Landini : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Al Teatro Santa Cecilia di Palermo la Cgil Palermo riunirà questa mattina il suo attivo dei quadri e dei delegati per il primo confronto col segretario generale Cgil Maurizio Landini, che conclude i lavori. “Lavoro, diritti, Europa” è il tema del dibattito, che sarà l'o

Primo maggio - Landini : "Serve sindacato unitario" | Mattarella : "Senza Lavoro dignità mortificata - istituzioni si impegnino" : Oggi Primo maggio 2019 i sindacati confederali si ritrovano a Bologna, a distanza di 17 anni dall’ultima volta, per celebrare la più laica delle feste. A Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, si terrà il tradizionale Concertone.Al centro dell’1 maggio e della Festa del lavoro di quest’anno, il tema dei diritti e della tutela del lavoro, delle politiche sociali e del welfare, dello sviluppo e dell’Europa "scelta ...

Primo Maggio - Mattarella : “Creare Lavoro un dovere”. Landini : “Sicurezza non è armare - ma non morire” : «Senza lavoro rimane incompiuto il diritto stesso di cittadinanza, la dignità dell’individuo ne rimane mortificata, la solidarietà sociale e la stessa possibilità di sviluppo della società ne rimangono compromesse». Questo il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della festa del Primo Maggio. Dal Quirinale ha l...

Landini : Sicurezza non morire su Lavoro : 13.26 "La Sicurezza di questo Paese" non è fare "le leggi per armarci e difenderci","la Sicurezza che vogliamo è quella di non morire sul lavoro", ha detto il segretario Cgil Landini dal palco della manifestazione del primo maggio a Bologna. "Vorrei ricordare al ministro Salvini che se vuole rispettare la Costituzione su cui ha giurato non deve chiudere i porti, ma deve chiudere le sedi Casapound" ha aggiunto Landini.

Primo Maggio - Landini : “Dobbiamo unire tutto ciò che è stato diviso e rimettere al centro il Lavoro e i diritti” : “Serve un’Europa dei diritti, un’Europa del lavoro”. Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine del corteo nazionale del Primo Maggio partito da piazza XX settembre a Bologna. “Noi abbiamo pagato le delocalizzazioni, la competizione tra Paesi e l’assenza di una politica europea che rimetta al centro il lavoro, la persona” e questo, ha aggiunto, “ha determinato precarietà, riduzione dei diritti ...

