Il più potente leader arabo di cui non avete sentito parlare

Motori – il nuovo motore Mercedes è il 4 cilindri più potente al mondo [GALLERY] : E’ di Mercedes AMG Il quattro cilindri di serie più potente al mondo “made in Affalterbach” secondo il principio del “One Man, One Engine” oltre 420Cv su un 2.0 litri turbo benzina Quattro è il numero vincente: con una potenza massima di 310 kW (421 CV), il motore da 2,0 litri M 139 di Mercedes-AMG completamente rivisitato è il quattro cilindri di serie più potente al mondo. Con questo modello il marchio ...

Project xCloud più potente di Google Stadia? Microsoft parlerà del suo servizio streaming all'E3 2019 : L'E3 2019 di Microsoft è a pochi giorni di distanza, ma sembra che alcuni aspetti dello show siano già trapelati. Secondo un report di Brad Sams su Thurrott, la compagnia mostrerà finalmente il gameplay di Halo Infinite e parlerà del suo servizio streaming di giochi Project xCloud.Sebbene non abbiamo sentito nulla di concreto sul fatto che Project xCloud sia presentato durante l'E3 2019 o come apparentemente sia più potente di Google Stadia, ...

Xbox Scarlett più potente di PS5? Nei primi anni potrebbero esserci solo giochi cross-gen con Xbox One e nessuna esclusiva : Con l'E3 2019 alle porte è inevitabile riflettere sui possibili annunci delle compagnie più importanti del settore e guardare al futuro che si intreccia con l'arrivo della prossima generazione di console. In questo senso l'E3 di Microsoft potrebbe essere estremamente interessante e alcuni rumor delle scorse ore hanno attirato la nostra attenzione.Le informazioni incentrate soprattutto su Xbox Scarlett non sono ovviamente ufficiali ma arrivano da ...

Motori – Ferrari SF90 Stradale - la più potente ferrari mai prodotta [GALLERY] : ferrari: SF90 Stradale, la Rossa di Maranello più potente mai prodotta, 1000Cv di potenza e 0-200 in soli 6,7 secondi Oggi si inaugura una nuova era in casa è stata presentata poche ore fa, l’ultima nata del Cavallino è stata finalmente svelata. Dopo mesi di indiscrezioni e foto spia colte in giro per il mondo e svariati pronostici su mirabolanti numeri prestazionali, la SF90 Stradale è stata presentata al pubblico ed ha stupito ...

Nuovo Apple iPod touch : più potente e con memoria fino a 256 GB : Apple lancia la settima generazione di iPod touch, ora più potente e con prezzi a partire da 249 euro

Ecco il suono subacqueo più potente mai creato : (foto: PM Images via Getty Images) Oggi è un giorno da record: i ricercatori hanno prodotto il suono più forte mai ottenuto sott’acqua. Si parla di circa 270 decibel, sopra al limite sonoro subacqueo mai raggiunto, un valore che supera ampiamente quello di un martello pneumatico a un metro di distanza (circa 110 decibel) e anche quello di un razzo al decollo (circa 180 decibel). Per ottenere questo rumore fortissimo gli scienziati hanno ...

L'educazione è l'arma più potente - solo quando se ne ha accesso : In questi ultimi anni alcuni Paesi si mostrano scettici rispetto alla cooperazione allo sviluppo riducendone il budget, un po’ meno lo sono i più di 260 milioni di bambini che non hanno accesso all’istruzione. Una cifra disarmante, un numero di bambini corrispondente all’insieme degli abitanti d’Italia, Francia, Germania e Spagna.Nella sola regione del Sahel, una regione dell’Africa con un forte flusso ...

Costruito il laser più potente del mondo : Costruito il laser più potente del mondo Scienziati in Romania hanno Costruito il laser più potente del mondo con una potenza di oltre 10 petawatt. Il dispositivo incredibilmente potente, che è stato Costruito come parte del progetto ELI (Extreme Light Infrastructure) in Europa, è in grado di emettere un decimo della potenza del Sole – l’equivalente di 10 milioni di miliardi di watt – ed è il laser più potente, come così come ...

Il più potente di tutti OnePlus 7 Pro o quasi : scacco matto a Samsung e Huawei in test AI Benchmark : Il OnePlus 7 Pro arriverà ufficialmente domani 14 maggio ma del top di gamma della nuova serie OnePlus sappiamo davvero tutto grazie ad un gran numero di indiscrezioni comparse nelle ultime settimane. L'ultima della serie si riferisce alla comparsa dell'ammiraglia nel database AI Benchmark, nel determinato test che stila una classifica dei più performanti device del momento in termini di potenza. Ebbene, proprio l'ultimo arrivato farebbe ...

Triumph Rocket 3 TFC : la più potente del marchio : Fa parte del programma Triumph Factory Custom, TFC,, la nuova Triumph Rocket 3 che arriva sul mercato con un nuovo motore tre cilindri da 2.500 cc, in grado di erogare 170 cavalli a 8.000 giri , ...

Jeep Grand Cherokee è il SUV più potente al mondo - anche sul ghiaccio [GALLERY] : La Jeep Grand Cherokee Trackhawk si conferma il SUV più potente al mondo e batte il record di velcoità sul ghiaccio per la sua categoria Nel corso dell’edizione 2019 del tradizionale festival motoristico “Speed Days on the Baikal Ice“, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk ha stabilito il record assoluto di velocità sul ghiaccio per un SUV Secondo i dati confermati dalla Federazione Automobilistica Russa (RAF), la Jeep Grand ...

Xbox Scarlett più potente di PlayStation 5? A detta di un insider sarebbe così : Questa settimana abbiamo abbondantemente parlato delle prossime console di nuova generazione, in particolar modo di PlayStation 5 per via delle interessanti indiscrezioni giunte da parte del progettista della macchina Mark Cerny.Ebbene Microsoft non è rimasta con le mani in mano, e ha subito risposto per le rime: la macchina del colosso di Redmond sarebbe infatti più potente di PS5, e vi sarebbero anche delle prove a dimostrarlo.Le indiscrezioni ...