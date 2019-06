Come e quando si vota ai ballottaggi delle amministrative

Ballottaggi amministrative 2019 : dove - Come - quando si vota - Fac-simile scheda : Altro giro di elezioni: dopo le europee e le comunali 2019, è ora il tempo di entrare in cabina elettorale per i Ballottaggi amministrative 2019, ovvero il secondo turno, per il voto definitivo in tutti quei comuni italiani dove i sindaci non sono riusciti a passare al primo turno. Si vota domenica 9 giugno in 136 Comuni d’Italia, 124 di questi hanno più di 15mila abitanti. Oltre 3 milioni di cittadini chiamati al voto. Gli elettori sono ...

Divisione immobile e tabelle millesimali : quando e Come si modificano : Divisione immobile e tabelle millesimali: quando e come si modificano Le ragioni che possono condurre a voler dividere un immobile sono svariate. Magari delle persone che originariamente ci abitavano, ne rimangono solo alcune e le restanti decidono di dividerlo in due parti, affinché una delle due sia venduta o affittata a terzi. Vediamo che risposte dà la giurisprudenza, circa il rapporto tra Divisione immobile ed eventuale modifica delle ...

F1 - Come sta Michael Schumacher? Bernie Ecclestone : “Quando starà meglio - risponderà alle nostre domande” : Vige sempre la massima riserbatezza riguardo alle condizioni fisiche di Michael Schumacher dopo l’incidente sulla neve di sei anni fa. Il Kaiser ha compiuto 50 anni lo scorso 3 gennaio e sembrava esserci ottimismo riguardo alla sua situazione ma già da diversi mesi non si è più parlato del sette volte Campione del Mondo di Formula Uno. A rompere il silenzio è stato Bernie Ecclestone, ex Presidente della F1, il quale ha dichiarato che ...

Peter Crouch - quando la passione per il Liverpool è esagerata : vuole chiamare il figlio Come Origi - ma la moglie lo ferma! : Peter Crouch vorrebbe chiamare il figlio Divock Samrat, in onore dell’eroe della Champions del Liverpool Origi (e della sua curry house preferita) ma la moglie lo ferma Peter Crouch è uno dei calciatori più simpatici al mondo. Il gigante inglese balza spesso agli onori per le cronache più per le sue stravaganze, che per quanto fa vedere in campo in quello che è ormai il suo finale di carriera. Il passato nel Liverpool ha lasciato un grande ...

Come deve comportarsi Facebook quando un post diffamatorio fa il giro del mondo? : (Foto: Justin Sullivan/Getty Images Se un commento su Facebook viola le norme del social network in materia di diffamazione, la piattaforma potrà essere costretta a individuare ed eliminare tutti i commenti simili provenienti dallo stesso utente. È quanto stabilito dall’avvocato della Corte europea Maciej Szpunar, che ha argomentato la tesi nell’ambito del caso che ha visto coinvolta la deputata del partito dei Verdi al parlamento austriaco, Eva ...

Marte concede un valzer alla falce di Luna : quando e Come vedere l’imperdibile “duetto” : La seconda congiunzione astrale di giugno ha come protagonisti una sottilissima falce di Luna crescente e Marte. I due oggetti "danzeranno" nel cielo occidentale di mercoledì 5 giugno a partire dalle 21:00 circa, quando il Pianeta Rosso divenerà visibile. Non molto lontano, tra la costellazione dei Gemelli e l'Auriga, si potrà ammirare anche Mercurio.Continua a leggere

Matteo Salvini e Di Maio "Come Schettino". Bersani - terrificante voce che gira a Palazzo : "Quando si vota" : Parla di "tentazione Schettino", Augusto Minzolini. Matteo Salvini e Luigi Di Maio penserebbero di abbandonare la nave del governo "prima dello schianto", rappresentato da una manovra d'autunno lacrime e sangue di cui nessuno vorrebbe assumersi la paternità. Nel suo (durissimo) retroscena commentato

Ballottaggio 2019 : cos’è - Come funziona e quando si vota : Il Ballottaggio è un sistema utilizzato come secondo turno di una votazione per l'elezione diretta di alcune cariche. In Italia, in particolare, viene utilizzato per le elezioni comunali, quasi solamente per la scelta dei sindaci dei comuni con più di 15mila abitanti. Ecco come funziona il Ballottaggio e come si vota al secondo turno.Continua a leggere

6 segnali che ti fanno capire quando una persona è invidiosa e Come puoi difenderti : Non procura piacere, ma può radicarsi prepotentemente nell’animo di una persona: è lei, l’invidia, uno dei sette peccati capitali. In una società dove a dettare legge sono spesso il successo, la ricchezza, l’apparenza e la competizione, l’invidia si fa spazio a passi giganti, aggrappandosi a volte anche ai cuori più nobili. Questo stato d’animo tira fuori il lato peggiore di una persona ed è spesso “inconfessabile”. Chi nutre invidia, ...

Quando amiamo (davvero) la gelosia è Come un film scolorito : Francesco Alberoni Gli amori passati ci tormentano e ci turbano come fossero del presente Se ne parla poco, ma la gelosia del passato è più frequente di quanto si creda. Quando due persone pensano di amarsi, vogliono sapere tutto l'una dell'altra e quindi anche delle rispettive esperienze amorose e sessuali. Se non sei veramente innamorato, gli amori passati del tuo partner non ti turbano, sono faccende sue a cui sei indifferente, ...

Procedura d’infrazione UE : Come funziona - quando scatta e perché : Procedura d’infrazione UE: come funziona, quando scatta e perché In questi ultimi mesi l’Italia è stata molto spesso al centro del dibattito relativo all’avvio della cosiddetta Procedura d’infrazione UE. Vediamo di seguito di che cosa si tratta, quali sono le cause e i motivi della sua attivazione. Se ti interessa saperne di più sulla distinzione tra Regolamento e Direttiva UE, clicca qui. Procedura d’infrazione ...

Apple WWD 2019 : Come e quando seguire la conferenza mondiale degli sviluppatori e i dettagli sull’atteso iOS 13 : La conferenza annuale di Apple per gli sviluppatori (WWDC 2019) è ormai ai blocchi di partenza: i riflettori sul palco del McEnery Convention Center di San José, in California, si accenderanno lunedì sera. Per chi volesse seguire in diretta l’evento di apertura (che è il più importante e riassume tutte le novità), l’appuntamento è per il 3 giugno alle 19 ora italiana, alla pagina ufficiale di Apple. Sul palco saliranno ...

Venere duetta con uno spicchio di Luna : quando e Come vedere l’imperdibile valzer celeste : La prima congiunzione astrale di giugno vedrà protagonisti una sottile falce di Luna calante e il pianeta Venere. I due oggetti celesti sorgeranno quasi contemporaneamente attorno alle 4:40 del mattino di sabato 1, e resteranno visibili nel cielo orientale fin quando la luce del Sole non "cancellerà" il pianeta dell'amore dalla volta celeste.Continua a leggere