Calcio femminile | Mondiali 2019 | Italia-Australia | l’imperativo è giocarsela con coraggio

Mondiali di Calcio femminile – Domani l’esordio delle azzurre - Gama e la crescita dell’Italia : “è significativo che le rivali inizino a temerci” : Domani l’esordio delle azzurre ai Mondiali di calcio femminile: le sensazioni del capitano Sara Gama “E’ la vigilia più attesa, ci stiamo preparando da molto tempo e abbiamo voglia di affrontare la competizione che ogni calciatrice sogna di giocare quando è piccola. Siamo abbastanza serene, anche se non eravamo abituate a tutta questa attenzione. Sappiamo che dobbiamo rimanere fedeli al campo e ai nostri valori, che sono ...

I Mondiali di Calcio femminile nell’Italia maschile che ancora sbava per un’arbitra che si spoglia : I Mondiali di calcio femminile sono iniziati ieri. Domani ci sarà l’esordio dell’Italia. È una cosa che mi emoziona. Non solo perché sono donna, ma perché trovo una conquista di civiltà che il calcio giocato da donne vada in tv. Qualcosa di cui bisognerebbe andare fieri. Da amante del calcio, sono anche curiosa di vedere che differenza c’è nel tipo di gioco. Se le donne sono più fallose o meno, se sono più veloci. Mi va di ...

Italia-Australia - Mondiali Calcio femminile : orario - programma - tv e streaming. Su che canale vederla gratis e in chiaro : Finalmente tocca a noi! Tutto è pronto per l’esordio dell’Italia ai Mondiali di calcio femminile Francia 2019. Le Azzurre tornano a partecipare alla fase finale della rassegna iridata a distanza di ben venti anni dall’ultima volta e sono pronte per il loro esordio allo Stade du Hainaut di Valenciennes contro l’Australia. Il match si giocherà domani, domenica 9 giugno alle ore 13.00 e rappresenterà subito una sfida importante per ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Australia. A che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : Domenica 9 giugno si giocherà Italia-Australia, match valido per i Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre sono pronte per l’attesissimo debutto nella rassegna iridata, torniamo a giocare nella massima competizione dopo addirittura 20 anni di assenza e la nostra Nazionale vuole esordire nel miglior modo possibile contro un avversario ostico ma comunque alla portata. Sara Gama e compagne devono incominciare al meglio la propria ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari delle partite di oggi. Come vederle in tv e streaming : Seconda giornata di incontri nei Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia. Scenderanno in campo le compagini del gruppo B e del gruppo A. La Germania, tra le favorite della vigilia, affronta la Cina in un match che dovrebbe sorridere alle tedesche mentre il Sudafrica dovrà cercare l’impresa contro la Spagna. Le Furie Rosse, sulla carta, sono favorite e vorranno centrare il bersaglio grosso per tenere il passo delle teutoniche. ...

Campionato Mondiale di Calcio femminile 2019 - spettacolo nella cerimonia d’apertura : Francia vittoriosa all’esordio - 4-0 alla Corea del Sud [FOTO] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Francia-Corea del Sud 4-0. Transalpine sul velluto - doppietta di Renard : La Francia surclassa la malcapitata Corea del Sud per 4-0 nella gara inaugurale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile: le Transalpine fanno un sol boccone delle asiatiche grazie alle reti di Le Sommer al 9', di Renard, doppietta per lei, al 36' ad al 45’, e di Henry al minuto 85'. Padrone di casa della manifestazione ovviamente in testa alla classifica del Girone A. Nel primo tempo la Francia passa subito in vantaggio al 9′ con Eugenie Le ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. La Francia cala il poker all’esordio : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

LIVE Francia-Corea del Sud 2-0 - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : Renard segna di testa e regala il raddoppio alle transalpine! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Ennesimo corner delle padrone di casa, supremazia totale! 46′ 2′ MINUTI DI RECUPERO! 44′ Ha provato un destro a giro dalla distanza Bussaglia, ma la sfera è finita lontana dal palo laterale destro. 43′ Ricordiamo che l’Italia farà il suo debutto Domenica 9 giugno contro l’Australia. 41′ Ha provato la seconda azione offensiva del match la ...

LIVE Francia-Corea del Sud 0-0 - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : si inizia - atmosfera da brivido allo stadio Parc des Princeps di Parigi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9′ Il primo corner del Mondiale è per la Francia. 7′ C’è preoccupazione in casa Corea per Minjung, che infatti è solo il terzo portiere della squadra, le prime due sono rimaste a casa causa infortunio. 5′ Bel cross di Cascarino, però Minjung si fa trovare pronta e respinge con i pugni. 4′ E’ partita subito aggressiva la nazionale di casa! 3′ Ci prova ...

LIVE Francia-Corea del Sud 0-0 - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : le padrone di casa affrontano le ostiche asiatiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:52 L’Italia farà il suo debutto nella rassegna iridata Domenica 9 giungo contro l’Australia. 20:50 10 MINUTI AL VIA! 20:49 Francia e Corea del Sud giungono a questi Mondiali in maniera differente, la prima nelle ultime 5 partite ha sempre vinto, segnando 18 gol e subendone solo due, la seconda, invece, viene da una vittoria, tre sconfitte e due pareggi. 20:47 Le padrone di casa ...