Buffon | tra le ipotesi un clamoroso ritorno in Serie A

GIGI Buffon NON RINNOVA COL PSG/ Niente ritiro : le ipotesi tra club e FIGC : GIGI BUFFON non RINNOVA col Psg ma non si ritira dal calcio: 'preparo nuove sfide umane e professionali'. Ritorno in Italia del portiere campione del mondo?

Partita del Cuore – Allo Stadium la sfida inedita tra Cristiano Ronaldo e Buffon : alla fine la spunta… Gigi [VIDEO] : inedita sfida tra Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon alla Partita del Cuore: alla fine la spunta l’ex portiere bianconero In tantissimi, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, speravano in una finalissima di Champions tra il club bianconero e il PSG per un confronto tra l’attaccante portoghese e l’ex portiere della squadra torinese Gigi Buffon. PSG e Juventus non ce l’hanno fatta ad arrivare fino in ...

Striscione degli ultras romani contro Pallotta : “Giù le mani dalla nostra passione. Buffone” : A nulla è valso l’appello di De Rossi ai tifosi, che con la sua lettera invitava a placare gli animi e a mettere da parte la rabbia per andare avanti per il bene della squadra. A poche ore dal calcio d’inizio di Roma-Parma, racconta Il romanista, a piazza Mancini, a pochi passi dallo Stadio Olimpico è comparso uno Striscione contro il presidente James Pallotta. A firmarlo sono i Fedayn, lo storico gruppo della Curva Sud ...

Paris Saint-Germain - partito l’assalto a Donnarumma : adesso uno tra Buffon e Areola è di troppo : Il club parigino potrebbe bussare alla porta del Milan la prossima estate, mettendo sul piatto ben 50 milioni per strappare Donnarumma ai rossoneri Il Paris Saint-Germain piomba su Gigio Donnarumma, mettendo nel mirino il portiere del Milan per la prossima stagione. Un corteggiamento ancora non concretamente iniziato, ma che presenta già alcuni abboccamenti tra le parti. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Nonostante il rinnovo di Areola fino ...

Gf - Gianmarco si scontra con Edoardo - Luca Onestini non ci sta : “Buffoni” : Gf, Luca Onestini prende le difese di Gianmarco: confronto con Edoardo Ercole nella Casa Luca Onestini prende le difese del fratello Gianmarco, che nella serata di ieri al Grande Fratello ha dovuto affrontare un particolare confronto con Edoardo Ercole. Si è tornati nuovamente a parlare della presunta omosessualità di Michael Terlizzi, il quale da sempre […] L'articolo Gf, Gianmarco si scontra con Edoardo, Luca Onestini non ci sta: ...

"Buffone e fascista" - ma Salvini contrattacca : "Moscerini rossi" : ... mettendo al centro il diritto al lavoro, alla vita, alla salute ed anche i valori, restituendo dignità a parole che la sinistra voleva cancellare e sono le più belle del mondo: mamma e papà'. ...

Giuliano Pisapia insulta Matteo Salvini : "Buffone". Così spiega perfettamente il fallimento della sinistra : Allarme fascismo. Allarme immaginario. Allarme al quale pur con qualche distinguo si accoda anche Giuliano Pisapia, tornato in campo col Pd di Nicola Zingaretti per le elezioni Europee, dove sarà capolista. A L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, l'ex sindaco di Milano, afferma: "Purtroppo c'è il

Buffon non rinnoverà col PSG : a Parigi torna Trapp : L’avventura di Gianluigi Buffon con il PSG volge al termine, il club ha deciso di optare per il ritorno di Trapp Niente rinnovo per Gianluigi Buffon con il PSG. Il portiere italiano verso l’addio con il club Parigino che, secondo la Bild, sarebbe in procinto di richiamare Kevin Trapp per difendere i pali della squadra di Tuchel. Resta da capire quale futuro attende adesso il nostro Buffon, con l’età che avanza non è ...

Casal Bruciato - diretta. Raggi insultata dai residenti : «Buffona - non sei la nostra sindaca» : La sindaca di Roma Virginia Raggi è arrivata a Casal Bruciato scortata, tra le contestazioni degli inquilini delle palazzine di via Sebastiano Satta, a Casal Bruciato, la sindaca di Roma...

Attriti tra Asia Usb e Casapound : ‘fascisti di m… e Buffoni’ : Roma – Attimi di tensione a via Satta quando all’ingresso del piazzale condominiale dell’appartamento assegnato ad una famiglia rom sono arrivate alcune decine di persone appartenenti ad Asia Usb. Il gruppo si trova a circa una decina di metri di distanza dai manifestanti di Casapound, divisi solo da un cancello in ferro e da due cordoni del Reparto celere della Polizia. “Portali a casa dai tuoi figli, buffoni, la rovina ...

Tragedia di Superga - il ricordo di Buffon del “Grande Torino” [FOTO] : Uno dei più grandi del calcio italiano e fino all’anno scorso capitano della Juventus. Anche l’attuale portiere del PSG Gigi Buffon ha voluto ricordare il “Grande Torino” a 70 anni dalla Tragedia di Superga. “Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto ‘in trasferta’ “, il pensiero del calciatore, che cita ...

Ilaria D’Amico-Buffon - scoppia la lite in strada : i motivi della furia del portiere [FOTO] : lite in strada tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, al portiere del PSG saltano i nervi contro la compagna e giornalista sportiva Come in tutte le coppie, anche in quella composta da Ilaria D’Amico e Gigi Buffon a volte si litiga. La lite tra il portiere del PSG e la compagna, immortalata dai paparazzi della rivista ‘Novella2000’, è scoppiata in strada quando il figlio di tre anni si è allontanato troppo dalla ...