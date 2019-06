Un extracomunitario espulso dall' Italia 13 volte è rientrato 13 volte

agi

(Di venerdì 7 giugno 2019) Un albaneseper 13e poi sempreinè stato arrestato dai carabinieri di Sant'Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. Il 24 maggio scorso l'uomo era stato sottoposto al tredicesimo rimpatrio con volo da Malpensa per l'Albania ma meno di due settimane dopo ha fatto nuovamente ritorno nel Reggiano. Al cittadino albanese Emiliano Fejzo, 36 anni, è stato contestato il reato di rientro illegale nel territorio dello Statono. E' comparso davanti al Tribunale di Reggio Emilia e dopo la convalida è stato sottoposto all'obbligo di firma presso la stazione di Sant'Ilario d'Enza in attesa dell'ulteriore provvedimento di espulsione che verrà nuovamente comminato. Ha collezionato 13 decreti di espulsione emessi dai Prefetti di Reggio Emilia, Bologna, Treviso, undici dei quali eseguiti con accompagnamento coattivo alla frontiera. A ...

