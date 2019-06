Non gli bastano vitto e alloggio | migranti vogliono i soldi e pestano gli agenti

Allenatore Juventus - Guardiola chiude la porta : “Non esiste posto migliore del City” : Allenatore Juventus – “Credo che non ci sia un posto migliore al mondo dell’Inghilterra dove allenare. Posso paragonarla con la Germania e la Spagna. Non sono stato in altre Nazioni, ma penso che in Italia la situazione è abbastanza simile alla Spagna”. Sono le dichiarazioni dell’Allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, in un’intervista pubblicata sul profilo Twitter del club inglese. “In ...

Guardiola : “Sono uno del City. Non c’è posto migliore dell’Inghilterra per allenare” : Sul sito del Marchester City un’intervista a Pep Guardiola per celebrare quella che viene definita la più grande stagione nella storia del City. L’allenatore è l’artefice della splendida annata e parla dello stile di gioco della squadra e delle sue speranze per la prossima stagione di Champions League. Guardiola l’ha definito “Uno dei migliori risultati della mia carriera. Soprattutto perché lo abbiamo ottenuto in ...

Calcio femminile - Mondiali 2019. Barbara Bonansea carica l’Italia : “Voglio vincere. L’Australia è tosta ma Non mi spaventa” : Mancano due giorni al grande esordio dell’Italia nel Mondiale 2019 di Calcio femminile, le azzurre scenderanno in campo domenica 9 giugno (ore 13.00) per affrontare l’Australia a Valenciennes: la nostra Nazionale torna a disputare la rassegna iridata dopo venti anni di assenza e l’obiettivo è quello di farsi strada nel torneo. Le nostre ragazze possono essere l’autentica mina vagante della rassegna iridata e vogliono ...

Sanità - Giulia Grillo : “Non ci saranno tagli. Clausola finanziaria voluta dal Mef è politicamente irricevibile” : “In queste ore sta circolando una bozza del Nuovo Patto per la salute che contiene all’articolo 1 una Clausola finanziaria che vincola l’incremento del Fondo previsto nella legge di bilancio 2019 (2 miliardi in più per il 2020 e 1,5 miliardi per il 2021) ‘al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e variazioni del quadro macroeconomico’. Questa Clausola per me è inaccettabile e voglio precisare che è stata voluta dagli ...

I genitori Non leggono più le storie della buonanotte ai figli : ora ci pensa la tecnologia : Secondo uno studio condotto da Book Trust, i genitori nel Regno Unito non leggono più le storie della buonanotte ai propri figli. Delegano questo compito alla moderna tecnologia con app e device elettronici. La maggior parte di loro arriva troppo stanca la sera, mentre altri preferiscono comunque dare ai bambini smartphone o tablet.Continua a leggere

Live – Non è la D’Urso si allunga fino al 3 luglio : Barbara D'Urso Per Barbara D’Urso non è ancora il momento di andare in vacanza. Il talk show Live – Non è la D’Urso, la cui chiusura era prevista il 19 giugno, allunga ufficialmente di due puntate. Il programma del mercoledì sera di Canale 5, infatti, proseguirà ininterrottamente per tutto il mese di giugno e chiuderà il 3 luglio. Due puntate in più, dunque, per la novità di stagione della conduttrice napoletana, dovute con ogni probabilità ...

Teresa De Santis : "Maglie fuori da Rai1 Non per mia scelta. Al posto di Fazio un talk la domenica? No" : A margine della conferenza stampa di presentazione dei programmi e dei conduttori del daytime estivo di Rai1, al via lunedì 17 giugno, la direttrice di rete Teresa De Santis si è fermata a rispondere alle domande dei giornalisti. A proposito delle dichiarazioni di Maria Teresa Maglie, che a Belve su Nove (in onda stasera) ha detto di essere stata esclusa dal Movimento 5 Stelle dal palinsesto di Rai1, dove avrebbe dovuto condurre un programma ...

Ivrea - il procuratore : “Tabaccaio indagato a sua garanzia. Era scosso - avvocato gli ha consigliato di Non rispondere” : “Abbiamo ritenuto opportuno garantirgli la presenza di un avvocato, quindi non si tratta di incriminare nessuno. Tra l’altro, umanamente è una persona molto provata, molto prostrata, che ha capito che in ogni caso è stata una cosa grave”. Così il procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando, ha spiegato ai giornalisti, al termine del sopralluogo sul posto, la decisione di indagare per eccesso colposo di legittima difesa il tabaccaio che ...

Cancro del seno : il 30% delle donne Non toglie la parrucca a fine cura : È sotto gli occhi di tutti: per questo perdere i capelli è uno tra gli effetti indesiderati più temuti di alcuni trattamenti chemioterapici, che peggiora di molto la qualità di vita delle donne con Cancro della mammella. E proprio per trovare soluzioni concrete ed efficaci la SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse) ha finanziato uno studio multicentrico italiano, iniziato a ...

Belve (Nove) Andrea Delogu : “Amo mio marito. Credo che mi abbia tradito - ma Non ho le prove e voglio fidarmi” : “Sono gelosa e sono sicura che mio marito – Francesco Montanari, “Il libanese” di Romanzo criminale – mi abbia tradito, però non ho le prove e lascio correre”. La conduttrice radio e tv Andrea Delogu, ospite della terza stagione di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda venerdì 7 giugno alle 22.45 dichiara di essere gelosa e di aver controllato “ogni tanto per togliermi la soddisfazione” il cellulare del marito. “Le ...

Belve (Nove) - Maria Giovanna Maglie a Francesca Fagnani : “Ho avuto problemi con l’alcool. Oggi Non bevo più” : “Io ho avuto un problema con l’alcool. Ora non bevo: ho smesso, ho ricominciato, ho rismesso, adesso credo che sia un addio definitivo senza rancore e con poca nostalgia”. La giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda su Nove venerdì 7 giugno alle 22.45 affronta il suo passato di alcolista. La conduttrice le ricorda che in un vecchio filmato, trasmesso da Blob, la Maglie era in ...

Ascolti TV | Giovedì 6 giugno 2019. I Music Awards Non migliorano (16.2%). All Together Now 12.8% - la Nations League 8.4% : Vanessa Incontrada e Carlo Conti Su Rai1 la seconda ed ultima puntata dei Music Awards ha conquistato 3.157.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video 2.245.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 Morte sulla Scogliera ha interessato 1.422.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 The Departed – Il Bene e il Male ha catturato l’attenzione di 905.000 ...

Facebook - WhatsApp e Instagram : vietate le preinstallazioni sugli smartphone Huawei Non ancora prodotti : Dopo le ultime notizie positive relative a Huawei, l’annullamento delle restrizioni annunciate dall’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) e il posticipo di 90 giorni dell’applicazione del decreto presidenziale, sembrava che le acque si stessero calmando. Invece Facebook ha annunciato che non consentirà più a Huawei di preinstallare sui suoi smartphone le app legate al social network, ossia Facebook, WhatsApp ...