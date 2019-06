Milano | sequestra e picchia la fidanzata Al gip | “Tenetemi dentro | posso rifarlo”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) “Tenetemirifarlo”. Giacomo Oldrati non vuole uscire dal carcere. Lui che ha segregato in casa la suadi 26 anni per quattro giorni, nel corso dei quali l’hata e seviziata, costringendola a gettarsi dalla finestra per scappare. Oldrati riconosce di avere problemi psichiatrici – per i quali era stato assolto in altri processi – e ha chiesto e ottenuto dal giudice di essere messo in condizione di non fare più del male a nessuno. Il 40enne di, arrestato lo scorso 4 giugno per sequestro di persona e lesioni gravissime, rimarrà nel carcere di San Vittore, dove aspetta di potere iniziare un percorso terapeutico in una struttura sanitaria. La richiesta di Oldrati è stata avanzata durante l’interrogatorio di garanzia. A prescindere dalle parole del 40enne, il giudice Ilaria De Magistris ha comunque accolto la richiesta del ...

ilmetropolitan : #Milano, lotta allo #spaccio: la Polizia sequestra 17 kg di #droga - -