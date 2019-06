Luca Marchetti | ' Un grande acquisto la Juve lo farà | Pogba è possibile'

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) L'argomento principale del calciomercato resta ovviamente la nomina del nuovo tecnico bianconero, che a breve potrebbe essere ufficializzato. La maggior parte dei media sportivi sostiene la candidatura di Maurizio Sarri, anche se non manca chi fra gli addetti ai lavori spinge per ilarrivo di Guardiola dal Manchester City. A tal riguardo ha parlato anche il noto giornalista sportivo di Sky, che si è espresso sulla panchina bianconera ma anche sul mercato che dovrebbe riguardare sia lantus che l'Inter. In merito alla nomina del nuovo allenatore dellantus, il giornalista ha ribadito che l'unico candidato sembrerebbe Maurizio Sarri, anche ci sono stati alcuni intoppi comunicativi che hanno in qualche modo fatto sviare verso un'altra direzione. L'allenatore toscano deve trovare un'intesa con il Chelsea per liberarsi eventualmente a zero, ed è proprio ...

