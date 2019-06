Cosa c' è sull' Espresso di domenica 9 giugno

Noa Pothoven - Cosa sappiamo finora della morte della 17enne olandese : il cortocircuito mediatico sull’eutanasia : La drammatica vicenda della giovane Noa Pothoven, 17enne olandese morta la scorsa domenica ha fatto il giro del mondo, facendo deflagrare il dibattito sull’eutanasia legale. Mentre sul web e in tv fazioni di “pro choice” e “pro life” si affrontano sul tema tra chi difende la libertà di decidere di porre fine alla propria esistenza e chi invece sottolinea l’orrore di “uccidere” una minorenne, la ...

Roland Garros – Domani la sfida Federer-Nadal - il maiorchino non ha dubbi : “Roger è tornato sulla terra per sfidarmi? Ecco Cosa penso” : Rafa Nadal e la sfida di Domani contro Roger Federer: le sensazioni del maiorchino alla vigilia della semifinale del Roland Garros Rafa Nadal è il primo semifinalista del Roland Garros: il maiorchino ha battuto ieri pomeriggio Kei Nishikori ai quarti di finale, senza concedergli manco un set e Domani affronterà Roger Federer, che si è aggiudicato ieri il derby svizzero contro Wawrinka. LaPresse Sereno e soddisfatto, Nadal ha così ...

iPadOS - le novità in arrivo sull'iPad e Cosa cambia per gli utenti : Nel corso della WWDC 2019, Apple ha presentato in anteprima iPadOS, il potente sistema operativo con un nuovo nome per dare risalto all'esperienza d’uso su iPad. Il punto di partenza è iOS 13, ma offre in più nuove caratteristiche e funzioni su misura per l’ampio display e la versatilità di iPad. Introduce nuovi modi di lavorare con le app in più finestre, permette di tenere sott’occhio più ...

Cosa c’è da sapere su The Last Watch - il documentario sull’ultima stagione di Game of Thrones : Non è facile dire addio a un fenomeno globale come Game of Thrones, anche al netto di alcuni rimpianti. Per fortuna, Hbo ha scelto di aiutare i fan nella dura fase del distacco con The Last Watch, un lungo documentario sul making of dell’ottava stagione, che andrà in onda per l’Italia su Sky Atlantic il 3 giugno alle 21:15 e in streaming su Now.tv. http://www.youtube.com/Watch?v=3Vs5wYHyANs A girarlo è stata la regista Jeanie ...

Cosa c'è sull'Espresso di domenica 2 giugno : I potenti pronti a saltare sul carro di Salvini. La prossima giravolta del premier Conte. E la nuova frontiera della crisi economica argentina. Ecco Cosa trovate sul giornale in arrivo in edicola e sui device Su venite in fitta schiera, Marco Damilano presenta L'Espresso in edicola dal 2 giugno"

Cosa dice la sentenza della Cassazione sulla cannabis light : La sentenza della Cassazione ha decretato che "vendere i derivati della cannabis" rappresenta un reato. Ma, nell'ultima riga della soluzione adottata, si dice "salvo che tali prodotti siano privi di efficacia drogante". La soglia da non superare è quella del THC, che non deve essere oltre lo 0,2%. Limite già ampiamente rispettato dalla cannabis light.Continua a leggere

Il vento beffa papa Francesco in partenza per Bucarest. Ecco Cosa succede sulla scala dell’aereo : Nelle immagini, l’arrivo di papa Francesco sulla pista dell’aeroporto di Fiumicino dove ad attenderlo c’è un aereo Alitalia che lo porterà a Bucarest. Il papa sale la scaletta dell’aereo con la sua inseparabile borsa di pelle nera. In cima alla scaletta si gira per salutare i presenti sulla pista e il vento gli fa volare il vestito. (immagini Ansa-Telenews) L'articolo Il vento beffa papa Francesco in partenza per ...

Domenica In - Mara Venier e la battaglia con Barbara D'Urso : Cosa non sapete sulle signore della tv : Sono femmine straripanti e curvilinee. Nel senso che la loro conduzione carnale porta sempre ad una tracimazione delle curve d' ascolto. Come le rivali cinematografiche Bette Davis e Joan Crawford, come Thelma & Louise senza il finale tragico, come Loren e Pampanini l' un contra l' altra armate di p

Ariana Grande : i fan hanno qualCosa da dire sulla nuova statua di cera dedicata alla cantante : Thank U, Next The post Ariana Grande: i fan hanno qualcosa da dire sulla nuova statua di cera dedicata alla cantante appeared first on News Mtv Italia.

Nino Di Matteo sulle stragi di mafia del 1992 : “Probabile che assieme a Cosa nostra abbiano partecipato entità esterne” : Fu solo la mafia ad organizzare le stragi mafiose del 1992 che uccisero i giudici Falcone e Borsellino? Secondo Nino Di Matteo (intervistato da Andrea Purgatori su La7, nella trasmissione Atlantide), Sostituto Procuratore della Dna, l’uomo più scortato d’Italia, impegnato da 27 anni con le indagini sulle stragi di mafia, sui rapporti tra Cosa nostra e parti delle istituzioni, e PM nel processo sulla trattativa Stato – ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'indiscrezione sulla crisi di governo : "Su Cosa salta - dopo le europee" : Sbaglia chi pensa che passate le europee, M5s e Lega possano tornare magicamente alleati per la pelle. Non è solo questione di una campagna elettorale avvelenata, due mesi di insulti e attacchi personali. C'entrano, piuttosto, le fratture politiche emerse grazie alla propaganda inevitabile che prece

Cosa c'è sull'Espresso di domenica 26 maggio : Papa Francesco con la maschera di Zorro e l'opposizione della Chiesa all'ascesa della Lega. L'intervista a Maroni che lancia messaggi a Salvini. E le voci dei migranti bloccati dalla guerra in Libia. Ecco Cosa trovate sul numero in arrivo in edicola e sui device Zorro subito: Cosa c'è su L'Espresso in edicola da domenica 26 maggio"

Mara Venier sulla prossima stagione di Domenica In : “Non so Cosa farò” : Domenica In anticipazioni: Mara Venier sarà ancora la conduttrice? Domenica prossima il sipario si chiuderà sull’edizione 2018/19 di Domenica In. Mara Venier si appresta a chiudere una stagione ricca di soddisfazioni e di rinascita. La conduttrice veneta è riuscita a risollevare gli ascolti del contenitore Domenicale dell’ammiraglia Rai, fronteggiando per la prima metà dell’anno il programma di Barbara d’Urso (da ...

Huawei tratta con Google sulla licenza Android. Cosa cambierà dopo la messa al bando : È presto per avere risposte complete, ma le prime risposte di Google e Huawei sono rassicuranti per i consumatori che oggi hanno uno smartphone del colosso cinese. Cosa succederà per i prossimi modelli? I problemi più grossi potrebbero sorgere con i modelli di smartphone futuri di Huawei, che non dovrebbero avere le più popolari app di Google e il negozio di applicazioni Google Play Store...