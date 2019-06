Ciclismo – L’Androni Sidermec scrive all’Uci | l’appello di Gianni Savio | “bisogna dar

sportfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) L’Androniall’Uci: la squadra dipreoccupata per il futuro del“Egregio Presidente, il Giro d’Italia 2019 si è appena concluso e, con ancora le immagini delle imprese dei nostri ragazzi negli occhi, mi rivolgo a lei per lanciare un appello, non solo in qualità di team manager dell’Androni Giocattoli-ma anche quale grande appassionato di“. Inizia così la lettera aperta inviata da, team manager dell’Androni Giocattoli-al presidente dell’Uci David Lappartient. “Abbiamo partecipato a questa edizione del Giro d’Italia grazie a una delle quattro wild card a disposizione degli organizzatori e abbiamo onorato la Corsa Rosa ottenendo risultati degni di un team World Tour. Ora però la nostra attività è a rischio perché non possiamo dare né agli attuali ...