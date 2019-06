Ciclismo | Gianni Savio scrive a David Lappartient | chieste più tutele per le squadre

oasport

(Di venerdì 7 giugno 2019), Presidente della Androni Giocattoli Sidermec, ha scritto una lettera aperta a(Presidente UCI) per richiedere maggiore tutela nei confronti delleProfessional. L’annunciata riforma prevista per il 2020 rischia di ridimensionare fortemente l’attività delle formazioni di seconda fascia: la partecipazione alle corse World Tour potrebbe essere notevolmente ridimensionata e si parla anche di ridurre il numero di wild card per i Grand Giri (possibile passaggio dalle attuali 4 a 2)., dopo le eccellenti prestazioni offerte dai suoi ragazzi durante il Giro d’Italia, chiede maggiorie ha deciso di muoversi in prima persona. Di seguito la lettera scritta a. LETTERA APERTA DIAL PRESIDENTE DELL’UCIEgregio Presidente, il Giro d’Italia 2019 si è appena concluso ...

InbiciMagazine : ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC: LETTERA APERTA DI GIANNI SAVIO AL PRESIDENTE DELL'UCI DAVID LAPPARTIENT - InBici Magaz… - SportinRomagna : Lettera aperta di Gianni Savio, team manager dell'Androni Giocattoli Sidermec, al presidente dell'UCI… - AngeloFrezza : Pienamente d'accordo con il 'PRINCIPE' -